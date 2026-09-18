Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να συναντηθεί πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά, με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέφερε χθες Πέμπτη 17/9 ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές ενημερωμένες σχετικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters που παρουσιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σκοπός της πιθανής συνάντησης από την πλευρά της Ουάσινγκτον είναι να δείξει πόσο στενή είναι η σχέση των δύο χωρών μετά την ανατροπή και τη σύλληψη τον Ιανουάριο του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, πλην όμως ελλοχεύουν «κίνδυνοι», οι οποίοι -κατά τον Axios- «εκτείνονται από το Μαϊάμι ως το Καράκας».