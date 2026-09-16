Αν ψάχνεις έναν οικονομικό και γεμάτο εκπλήξεις προορισμό στην Ευρώπη για ένα εναλλακτικό ταξίδι, τότε το Κατοβίτσε στην Πολωνία είναι η ιδανική επιλογή. Μέσα σε λίγα χρόνια, η ιστορική βιομηχανική πόλη κατάφερε να μεταμορφωθεί σε έναν κορυφαίο προορισμό πολιτισμού, τεχνών και νυχτερινής ζωής.

Το Κατοβίτσε θεωρείται και η «αδικημένη πόλη» της Πολωνίας, καθώς διαθέτει αρκετά μνημεία και αξιοθέατα για να θαυμάσεις από κοντά, όμως δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας. Η πόλη είναι μικρή και μπορείς να την γυρίσεις ακόμα και με τα πόδια, μέσα σε λίγες ώρες. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που μπορείς να θαυμάσεις από κοντά, είναι η Καθολική εκκλησία της Παναγίας Kosciol Mariacki, ένα από τα πιο διάσημα σημεία του Κατοβίτσε. Αλλά και το Spodek, που είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα αρένων της πόλης και το όνομά του σημαίνει πιατάκι, λόγω της ομοιότητάς του με το πιατάκι που συνοδεύει το φλιτζανάκι του καφέ.

Στο κέντρο της πόλης θα συναντήσεις ωραία μπιστρό, μπαράκια και εστιατόρια για υπέροχες βόλτες σε ένα γοητευτικό σκηνικό. Το Κατοβίτσε μπορεί να αποτελέσει και τη βάση για μονοήμερες εκδρομές σε άλλες περιοχές της Πολωνίας. Για παράδειγμα, η Κρακοβία απέχει με το τρένο λίγα λεπτά, ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Άουσβιτς.

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