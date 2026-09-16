Για να είμαστε ειλικρινείς πρόκειται για έναν καλοκαιρινό προορισμό, καθώς διαθέτει από τις πιο ονειρικές παραλίες της Ευρώπης, όμως και το φθινόπωρο το Σαν Σεμπαστιάν είναι ένας προορισμός που αξίζει να επισκεφτείτε και να περάσετε υπέροχα.

Βρίσκεται στον κόλπο Biscay, στο βόρειο τμήμα της Χώρας των Βάσκων και προσελκύει πλήθος τουριστών. Το Σαν Σεμπαστιάν δεν είναι μόνο οι παραλίες του, καθώς είναι κι ένα μέρος με πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ, λοιπόν, βρίσκονται πολλές από τις εκθέσεις τέχνης της Ισπανίας, ενώ υπάρχει και το Παλάτι Μιραμάρ και το παλάτι Αγιέτε με τους υπέροχους κήπους τους.

Εξερευνήστε την παλιά πόλη με τα εντυπωσιακά κτήρια, που χρονολογούνται αιώνες πριν, χαρείτε τις παραλίες και ανακαλύψτε τις πολλές δραστηριότητες, που σας προσφέρει η γύρω περιοχή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να απολαύσετε πεζοπορία, ποδηλασία ή την οδήγηση σε όμορφα τοπία με μαγευτική θέα.

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