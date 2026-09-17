Σκαρφαλωμένο στις πλαγιές της Serra do Açor, στην κεντρική Πορτογαλία, το Piodao μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφικό σκηνικό παρά με πραγματικό χωριό.

Μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά κέντρα της χώρας, αυτός ο μικρός οικισμός ξεχωρίζει για την αμφιθεατρική του διάταξη, τα σπίτια από σχιστόλιθο και τα χαρακτηριστικά μπλε παράθυρα και πόρτες.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Piodao έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «χωριό- φάτνη», από τα μικρά σπίτια που είναι χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο πάνω στην πλαγιά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό από σκούρα πέτρα και γκρίζες στέγες. Όταν πέφτει το βράδυ και ανάβουν τα φώτα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ατμοσφαιρική.

Ένα χωριό φτιαγμένο από πέτρα

Η αρχιτεκτονική είναι ίσως το μεγαλύτερο ατού του Piodao. Ο σχιστόλιθος, άφθονος στην περιοχή, χρησιμοποιήθηκε τόσο για την κατασκευή των κατοικιών όσο και για τα στενά, ανηφορικά δρομάκια. Ανάμεσα στις σκούρες αποχρώσεις της πέτρας ξεχωρίζουν οι μπλε πόρτες και τα παράθυρα, δημιουργώντας μια απροσδόκητα έντονη χρωματική αντίθεση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το μπλε χρώμα επικράτησε επειδή το μοναδικό κατάστημα του χωριού διέθετε κάποτε μόνο μπλε μπογιά. Η απομόνωση του Piodao, που για αιώνες έκανε την πρόσβαση δύσκολη, συνέβαλε τελικά στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του.

Στην καρδιά του χωριού δεσπόζει η λευκή εκκλησία της Nossa Senhora da Conceicao, με τους χαρακτηριστικούς κυλινδρικούς αντηρίδες της, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Piodao. Η εκκλησία χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και ξεχωρίζει εντυπωσιακά ανάμεσα στα πέτρινα σπίτια.

Η άλλη πλευρά της Πορτογαλίας

Το Piodao είναι μέρος των 12 Ιστορικών Χωριών της Πορτογαλίας και βρίσκεται μέσα στο προστατευόμενο τοπίο της Serra do Acor. Η γύρω περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία, εξερεύνηση της φύσης και μικρές αποδράσεις μακριά από τους κλασικούς τουριστικούς δρόμους.

Το Piodao είναι ένας προορισμός για όσους θέλουν να γνωρίσουν μια πιο αυθεντική και ήσυχη πλευρά της Πορτογαλίας, μακριά από τα συνηθισμένα τουριστικά μονοπάτια.