BEAST

Έρχεται δύσκολος χειμώνας

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα με όσα συζητούνται στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τον δύσκολο χειμώνα που περιμένουν. Η οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, με φόντο και όσα συμβαίνουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, σε συνδυασμό και με την πολεμική κατάσταση με το Ιράν, δημιουργούν ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο. Γι’ αυτό και χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης μιλώντας για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν και στο πεδίο της θέρμανσης.

Φόβος και τρόμος στην κυβέρνηση

Η στήλη σας έγραφε εδώ και μέρες για τον φόβο που υπάρχει στην κυβέρνηση σχετικά με το χειμώνα που έρχεται. «Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας» μου έλεγαν και αυτό επιβεβαιώνεται με όσα συμβαίνουν και μεταδίδονται για την παγκόσμια οικονομία. Το ζητούμενο για τον πρωθυπουργό είναι πως θα υπάρξουν εκείνες οι παρεμβάσεις που θα μειώσουν την πίεση, όσο αυτό είναι εφικτό, σε πολλά κοινωνικά στρώματα. Και γι’ αυτό θα υπάρξει ενίσχυση με διάφορους τρόπους όπως ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης χθες στην τηλεοπτική του συνέντευξη.

Δελτίο στα καύσιμα και τηλεργασία

Αυτό που έμαθε η στήλη είναι ότι στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και γίνονται και ασκήσεις διαχείρισης κρίσης επί χάρτου μέχρι στιγμής. Συζητούνται και ακραία σενάρια και μου είπε καλή πηγή ότι εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο, εάν όντως υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, να μπει δελτίο στην προμήθεια καυσίμων, να στραφούμε πάλι στην τηλεργασία με ότι αυτό σημαίνει και για άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα τα σχολεία (διαδικτυακά μαθήματα).

Μηνύματα στο Μαξίμου

Πέρα όμως από αυτά τα σοβαρά θέματα που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν και άλλα όπως τι γίνεται με πιο πεζά θέματα, όπως με τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ και τις ενισχύσεις των παραγωγών. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει τη σκιά του ακόμα πάνω από τη ΝΔ και δεν θέλουν στο Μέγαρο Μαξίμου να υπάρξουν πάλι προβλήματα. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να τρέξει το σύστημα πολύ γρήγορα και προς αυτή την κατεύθυνση έγινε χθες συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου που έχει συγκεντρώσει και πολλά αιτήματα και παράπονα γαλάζιων βουλευτών.

«Κλείστε τα εσωκομματικά»

Όμως εκτός από τα μηνύματα των βουλευτών, την παγκόσμια κρίση και το τεταμένο κλίμα στις ελληνοτουρκικές θέσεις, μαθαίνω ότι από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν στείλει ραπόρτο σε μέλη του υπουργικού συμβουλίου να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Να κοιτάξουν τη δουλειά τους και να μην αναλώνονται σε διαρροές με καρφιά κατά συναδέλφων τους ή να τους αδειάζουν δημόσια και να δίνουν την εικόνα εσωκομματικού πολέμου με φόντο και τις εκλογές που έρχονται και τη μάχη του σταυρού. Η αναφορά αυτή σχετίζεται και με τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, σχετικά με την περικοπή του επιδόματος ανεργίας καθώς βγήκαν πολλά μαχαίρια από τα θηκάρια.

Ο αναπτυξιακός νομός και ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

Ο αναπτυξιακός νομός που διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης αναδεικνύεται ως το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Η πορεία υλοποίησης του βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του. Μεταξύ των άλλων επισημάνθηκε ότι έχει ήδη επιτευχθεί επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία ολοκληρώνεται εντός 45 έως 90 ημερών, που συνιστά την καλύτερη επίδοση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη στροφή στη μεταποίηση και την περιφερειακή σύγκλιση. Τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου ανέρχονται σε 928, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Στον τομέα της μεταποίησης εγκρίθηκαν 429 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ανέρχεται σε 570 εκατ. ευρώ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη εγκρίθηκαν 282 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 954 εκατομμυρίων ευρώ, με τις ενισχύσεις να ξεπερνούν τα 510 εκατ. ευρώ. Ακόμα 152 σχέδια εγκρίθηκαν στην Θεσσαλία, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 347 εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία το συνολικό ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να ξεπεράσει τα 184 εκατ. ευρώ.

Η επιτάχυνση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Ως προς τις πληρωμές, το 2025 εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 337 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Τεράστιο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τα νεότερα στοιχεία από τη συνεχιζόμενη εκκαθάριση φακέλων αναπτυξιακών νόμων προηγούμενων ετών. Όπως σημειώθηκε, μόνο στο πλαίσιο του ν.3299/2004 έχουν ανακτηθεί 191 επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν, συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝ Στελλίνα Σιαράπη.

Το τηλεφώνημα Αβραμόπουλου και το QatarGate

Θα πάω όμως στη Βουλή όπου ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το QatarGate. O ίδιος δεν πήγε στη Βουλή άλλα έστειλε υπόμνημα και έδινε την δική του οπτική. Αυτό που έμαθα όμως είναι ότι τηλεφώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του ζήτησε να αναβληθεί η ψηφοφορία με το επιχείρημα ότι θέλει να πάει οικειοθελώς στις Βρυξέλλες για να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές αν και στο υπόμνημα δεν ήταν αρνητικός στην άρση της ασυλίας του. Όμως ο Ν. Κακλαμάνης δεν του έκανε τη χάρη –είχε συνεννοηθεί και με το Μέγαρο Μαξίμου- καθώς εάν έκανε δεκτό το αίτημά του υπήρχε κίνδυνος να παρέλθει το τρίμηνο που προβλέπει ο νόμος. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 264 βουλευτές και δυο προτίμησαν το παρών, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Παύλος Σαράκης και Αθηνά Λινού.

Τα καλά λόγια για το ΕΡΤnews και το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ+

Μόνο καλά λόγια για το ΕΡΤnews, το ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά και το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής για να παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στον Παναγιώτη Στάθη και δεν δίστασε να δώσει συγχαρητήρια για τη λειτουργία του ΕΡΤnews. Αναφέρθηκε στην καλή δουλειά δημοσιογράφων και τεχνικών, ενώ στάθηκε στο λανσάρισμα του καναλιού που έγινε τον τελευταίο χρόνο, με τη σφραγίδα του προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, το οποίο έδωσε νέα ώθηση στο ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ. Όσο για το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι λάτρης των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ το οποίο μάλιστα κλείνει τον άλλο μήνα ένα χρόνο λειτουργίας. Αστειευόμενος μάλιστα έριξε την ιδέα να δημιουργηθεί ένα νέο κανάλι αθλητικών, το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ+ προκειμένου να χωρέσει το πλούσιο πρόγραμμα όλων αυτών των αθλημάτων. Ο πρωθυπουργός είχε και μια αναπάντεχη συνάντηση. Μπαίνοντας στο ραδιομέγαρο βρέθηκε μπροστά σε έναν χαριτωμένο σκύλο και κοντοστάθηκε για να το χαϊδέψει. Όλα αυτά βέβαια εκ του ασφαλούς καθώς ο Πίνατ ήταν στο Μαξίμου και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχε να αντιμετωπίσει, ζήλιες, γκρίνιες και γαυγίσματα.

Το μπαμ με τον Κεσσέ κυνηγάει ο Τσίπρας

Μπορεί τα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να έχουν πάρει πλέον τον δρόμο τους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι διεργασίες για την ένταξη ηχηρών ονομάτων της επικαιρότητας δεν συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Όπως σας είχα ενημερώσει ήδη από τον Ιούλιο, εκτός από τον γραμματέα του κόμματος, κομβικό ρόλο στο σαφάρι των υποψηφιοτήτων παίζει ο άνθρωπος εμπιστοσύνης του Αλέξη Τσίπρα, Κώστας Τούμπουρος. Σήμερα, ωστόσο, σας αποκαλύπτω το καυτό όνομα της περιόδου, για το οποίο το πολιτικό μασάζ και τις απευθείας επαφές έχει αναλάβει προσωπικά ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος. Ο λόγος για τον γνωστό δικηγόρο Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του κεντρικού του ρόλου ως νομικός εκπρόσωπος θυμάτων του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator. Το τι θα γίνει δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτή τη στιγμή αλλά κρατήστε, ότι εάν και εφόσον το φλερτ καταλήξει σε γάμο και κλειδώσει τελικά η υποψηφιότητά του, ο γνωστός νομικός προορίζεται για τη σκληρή εκλογική μάχη του Νότιου Τομέα της Αθήνας.

Η Βρεττού πάει Τσίπρα

Και θα παραμείνω λίγο στην ΕΛΑΣ, με ολίγη από ΠΑΣΟΚ, όχι δεν έγινε κάτι σχετικά με συνεννόηση ή συνεργασία, αλλά φαίνεται πως ξεκινάει ο σκληρός ανταγωνισμός στο δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτό διότι μαθαίνω πως άλλοι πηγαίνουν προς το ΠΑΣΟΚ και άλλοι προς ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Για παράδειγμα χθες ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης η κίνηση της ιατρού Ρόζας Βρεττού να παραιτηθεί μετά από 35 χρόνια που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, από μικρή κοπέλα και είχε σημαντική διαδρομή και στη νεολαία του κόμματος και μετά στην παράταξη. Στην επιστολή της παραίτησής της ασκεί δριμεία κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά μαθαίνω, ότι όπως άλλοι πρώην πασόκοι που είχαν συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα γύρισαν στη Χαριλάου Τρικούπη όπως η Ολυμπία Τελιγιορίδου ή η Νίνα Κασιμάτη που έρχεται.

Οι τέσσερις που γράφουν τους λόγους του Ανδρουλάκη

Να σταθώ, λίγο, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, για την οποία ακούστηκαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια, αν και για να είμαι ειλικρινής, είδα μόνο ένα κομμάτι στην αρχή. Διαβάζω εδώ και δύο ημέρες ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιστρατεύσει νέο λογογράφο και επικοινωνιολόγο, και έτσι μπήκα στην διαδικασία να το ψάξω. Θα σταθώ στον λόγο του, ο οποίος δεν γράφτηκε από ένα μόνο χέρι, αλλά από μια τετραμελή «task force» στενών συνεργατών του, οι οποίοι ανέλαβαν τη συγγραφή και το τελικό χτένισμα των κειμένων. Αυτοί είναι ο Θανάσης Κολιόπουλος, οικονομολόγος και εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, μαζί με τον γνωστό εργατολόγο Κώστα Τσουκαλά. Στην ομάδα συμμετέχει και η διευθύντρια επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Στεφανία Μουρελάτου, μαζί με τον Χάρη Δημακαρέα. Αν δείτε όμως στην ομιλία του στην αρχή, θα προσέξει κανείς αντιγράφει τη χροιά, την ένταση και τις παύσεις, οι οποίες παραπέμπουν στον Ανδρέα Παπανδρέου κάτι που είχε κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας κατά το παρελθόν.

Δυσαρέσκεια για Παππά και Δούρου

Και αφού αναφέρθηκα στην ΕΛΑΣ να σας πω ότι άκουσα μουρμούρες και υπάρχει δυσαρέσκεια για Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου για τα όσα λένε δημόσια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα το επιχείρημά τους είναι ότι περισσότερο αναλώνονται στις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε αναφορές κατά της ΕΛΑΣ και του Τσίπρα παρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι και ο κοινός εχθρός.

Τι καφέ πίνουν οι Έλληνες

Σήμερα έχω να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία που ψάρεψα για το τι τελικά βάζουν στο φλιτζάνι τους οι Έλληνες και, όπως φαίνεται, η εικόνα αλλάζει αισθητά ανάλογα με το αν ο καφές πίνεται στο σπίτι ή εκτός. Στην εκτός σπιτιού κατανάλωση, που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής αγοράς, ο εσπρέσο έχει ξεκάθαρο προβάδισμα με 53%. Ακολουθεί ο ελληνικός με 22%, ο στιγμιαίος με 14% και ο καφές φίλτρου με 9%. Η εικόνα όμως αντιστρέφεται όταν ο καφές πίνεται στο σπίτι, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης, περίπου 60%. Εκεί ο ελληνικός παραμένει πρώτος με 36%, ο στιγμιαίος ακολουθεί με 26%, ενώ εσπρέσο και φίλτρου βρίσκονται από 15%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση του εσπρέσο στο σπίτι. Από το 15% που καταλαμβάνει, περίπου 55%-60% καταναλώνεται σε μορφή κάψουλας, στοιχείο που δείχνει πόσο ισχυρά έχει μπει η συγκεκριμένη κατηγορία στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Τα ακίνητα, τα βραβεία και το One & Only

Φαίνεται ότι το ακίνητο τραβάει και θα τραβάει πάντα τα βλέμματα. Και δεν το λέω τυχαία. Βρέθηκα χθες σε μια τελετή βραβείων, Luxury Awards, στο υπερπολυτελές One & Only στα Αστέρια Γλυφάδας. Και μέτρησα από υπουργούς και επιχειρηματίες αλλά και κάθε λογής νοματαίους της αγοράς. Μάκης Βορίδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αλλά και ο πρόεδρος της Optima Bank, Γιώργος Τανισκίδης, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ο CEO της Ten Brinke, Φώτης Γιόφτσιος. Την πολυτέλεια και τα ακίνητα ουδείς απαρνήθηκε. Ειδικά σε μια τελετή που είχε όλο τον καλό κόσμο των Νοτίων Προαστίων και όχι μόνο.

Έγινε η αρχή στο Ελληνικό με τα εγκαίνια στο Sports Park

Μπαίνει πλέον σε άλλη φάση το Ελληνικό, καθώς από τα εργοτάξια και τις μακέτες αρχίζει σταδιακά να περνά στις πραγματικές παραδόσεις έργων. Η αρχή έγινε με το The Ellinikon Sports Park, που εγκαινιάστηκε χθες παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτελεί το πρώτο μεγάλο ολοκληρωμένο κομμάτι της ανάπλασης που περνά σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για μία ανάπτυξη περίπου 287.000 τ.μ., με επένδυση άνω των 120 εκατ. ευρώ, η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά το παλιό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά. Στίβος, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις έχουν ήδη πάρει θέση, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθεί και η ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένονται νέες παραδόσεις στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στην περιοχή της λίμνης, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν Riviera Tower, Cove Residences και Little Athens. Το Sports Park δείχνει έτσι τι έρχεται στη συνέχεια, καθώς το Ελληνικό αρχίζει να μετατρέπεται από ένα τεράστιο εργοτάξιο σε μία ανάπτυξη με ορατό και λειτουργικό αποτύπωμα.

Οι νέες business του Νίκου Βαρδινογιάννη

Μία νέα κίνηση με αρκετό ενδιαφέρον μου λένε ότι «ψήνεται» τον τελευταίο καιρό στην Παλλήνη, στο φόντο της οποίας βρίσκεται ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Πρόκειται για την νεοσυσταθείσα εταιρεία BacobanΑ.Ε. με κεφάλαιο 200.000 ευρώ και αντικείμενο μεταξύ άλλων τα χημικά προϊόντα, τα απολυμαντικά και τις υπηρεσίες καθαρισμού. Στη μετοχική σύνθεση ξεχωρίζει η AVE Participation Limited, η οποία εισφέρει 102.000 ευρώ και αποκτά 102.000 μετοχές, δηλαδή το 51% της νέας εταιρείας. Η Ευαγγελία Ρούμπα συμμετέχει με 5%, ενώ στο πρώτο ΔΣ βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Θωμάς Ρούμπας και ο Απόστολος Βούλγαρης στελέχη του ομίλου AVE. Θα σταθώ στη σύνδεση με την AVE και για έναν ακόμη λόγο. Η AVE Participation Limited ελέγχεται κατά 100% από την AVE Α.Ε., ενώ η τελευταία έχει συνδεθεί επιχειρηματικά με τον Νίκο Θ. Βαρδινογιάννη. Έτσι, η BACOBAN φαίνεται να αποτελεί μία ακόμη εταιρική κίνηση στο ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα της AVE, με Ρούμπα και Βούλγαρη να έχουν ενεργό ρόλο στη νέα εταιρεία.

Ο Προκοπίου «ρίχνει» ακόμα 1 δισ. για νέα βαπόρια

Σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής αγοράς, ο Γιώργος Προκοπίου συνεχίζει με ιδιαίτερα επιθετικό ρυθμό την ανανέωση και επέκταση του στόλου του, με τη Dynacom Tankers Management να δεσμεύει κεφάλαια που προσεγγίζουν το 1 δισ. δολάρια για νέες ναυπηγήσεις στη Hengli Heavy Industry της Κίνας. Οι τελευταίες συμφωνίες αφορούν οκτώ πλοία, μεταξύ των οποίων VLCCs και Very Large Ammonia Carriers χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων. Το αποτύπωμα της Dynacom στη Hengli έχει πλέον γίνει ιδιαίτερα μεγάλο. Μόνο στα VLCCs οι παραγγελίες φέρονται να έχουν φτάσει τα 20 πλοία, ενώ έχουν προηγηθεί και εννέα Suezmax των 158.000 dwt. Η κίνηση δείχνει ότι ο Προκοπίου κλειδώνει από τώρα πολύτιμες θέσεις ναυπήγησης έως το τέλος της δεκαετίας, σε μία περίοδο κατά την οποία η διαθέσιμη χωρητικότητα των μεγάλων ναυπηγείων περιορίζεται αισθητά.

Το mega project των 387 εκατομμυρίων στη Χαλκιδική

Πληροφορούμαι ότι προχωρά κανονικά το μεγάλο τουριστικό project της οικογένειας Ζησιάδη στη Χαλκιδική, της οικογένειας που συνδέθηκε από κοινού με τα αδέρφια Ανδρεάδη με την ανάπτυξη και την καθιέρωση του Sani Resort. Η νέα επένδυση της Onyx Τουριστική, υπό τον Λεωνίδα Ζησιάδη, αφορά έκταση άνω των 600 στρεμμάτων στην Κασσάνδρα και επιπλέον παραθαλάσσια έκταση άνω των 70 στρεμμάτων. Το πλάνο που είμαι σε θέση να γνωρίζω, τοποθετεί την έναρξη των εργασιών προς το τέλος του 2027. Το σχέδιο προβλέπει resort 546 κλειδιών, με 120 σουίτες και 426 bungalows, καθώς και 228 branded residences, εκ των οποίων 120 βίλες και 108 μικρότερες κατοικίες. Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται περίπου στα 387 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδοτική δομή για το βασικό επενδυτικό σκέλος έχει ήδη εξασφαλιστεί.