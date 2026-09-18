Τουλάχιστον 26 νεκρούς και 82 τραυματίες άφησαν πίσω τους οι σφοδρές συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα σε μέλη δύο φυλετικών κοινοτήτων στην Αμπιέι, τη διαφιλονικούμενη περιοχή στα σύνορα του Σουδάν με το Νότιο Σουδάν.

Τον απολογισμό των θυμάτων γνωστοποίησε την Πέμπτη η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή.

Τα ξεσπάσματα φονικής βίας είναι συχνά στην Αμπιέι, περιοχή το καθεστώς της οποίας μένει να οριστεί αφότου το Νότιο Σουδάν απέκτησε την ανεξαρτησία του, το 2011. Με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή αυτή δύναμη κυανοκράνων.

Τον Νοέμβριο του 2025, η μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τις ένοπλες συγκρούσεις σε διεθνή κλίμακα, σημείωνε πως κατέγραψε εκατοντάδες θανάτους στην περιοχή αυτή, που συνδέονταν με τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς.

Βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε εθνότητες είχαν εξάλλου στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους το 2024.

Το νέο ξέσπασμα της βίας, την Τρίτη στην αγορά Άμιετ, ακολούθησε τις δολοφονίες άνδρα που ανήκε στη φυλή Νγκοκ Ντίνκα και άλλου ενός, που ανήκε στη φυλή Μισερίγια, τη 14η και τη 15η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η προσωρινή δύναμη ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Αμπιέι (FISNUA στα γαλλικά, UNISFA στα αγγλικά).

Οι δολοφονίες επέτειναν «τις εντάσεις ανάμεσα στις δυο κοινότητες» και οδήγησαν «σε κλιμάκωση στην αγορά, οικονομικό κέντρο ζωτικής σημασίας, σε περιβάλλον ασφαλείας ήδη εύθραυστο», πρόσθεσε η FISNUA, καταδικάζοντας τα επεισόδια.

Ο απολογισμός των θυμάτων των συγκρούσεων έφτασε τους 26 νεκρούς και 82 τραυματίες ως προχθές Τετάρτη 16η Σεπτεμβρίου, κατά την ίδια πηγή.

Η δύναμη του ΟΗΕ ανέφερε ακόμη πως «ενίσχυσε αμέσως την παρουσία της» στην αγορά και γύρω από αυτή, προκειμένου να συμβάλει στην «αποκλιμάκωση» της κατάστασης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανανέωσε στα μέσα Νοεμβρίου για έναν χρόνο την εντολή της δύναμης στην Αμπιέι, προειδοποιώντας ωστόσο, υπό πίεση των ΗΠΑ, ότι για να υπάρξει νέα παράταση της εντολής της πρέπει να διαπιστωθεί χειροπιαστή πρόοδος.

Η FISNUA μετρά περίπου 3.000 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, που είναι αρμόδιοι κυρίως για να εγγυώνται την προστασία των αμάχων στην πετρελαιοπαραγωγική περιοχή αυτή όπου ξεσπούν συχνά συγκρούσεις.