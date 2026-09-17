Η Lady Gaga και ο αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι, απέκτησαν ένα κοριτσάκι, το οποίο ονόμασαν Ρόουζ Μπιν Πολάνσκι, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το TMZ.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο το πιστοποιητικό γέννησης που εξασφάλισε, η κόρη του ζευγαριού γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου, στις 23:19, στο ιατρικό κέντρο Cedars-Sinai του Λος Άντζελες.

Μέχρι στιγμής, η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι δεν έχουν ανακοινώσει δημόσια το όνομα της κόρης τους.

Οι πιθανές αναφορές πίσω από το όνομα

Η προέλευση του ονόματος Ρόουζ Μπιν δεν έχει γίνει γνωστή από το ζευγάρι. Αμερικανικά μέσα, πάντως, επισημαίνουν ορισμένες πιθανές συνδέσεις με την καλλιτεχνική πορεία της τραγουδίστριας.

Το όνομα Ρόουζ ενδέχεται να παραπέμπει στο «La Vie En Rose», το τραγούδι που ερμήνευσε η Lady Gaga στην ταινία «A Star Is Born». Η ίδια έχει επίσης ένα μεγάλο τατουάζ με τριαντάφυλλο κατά μήκος της σπονδυλικής της στήλης, το οποίο είχε κάνει σε ανάμνηση της συμμετοχής της στην ταινία.

Αντίστοιχα, το δεύτερο όνομα Μπιν έχει συνδεθεί από δημοσιεύματα με τον τραγουδιστή και ακτιβιστή Καρλ Μπιν, το έργο του οποίου έχει αναφέρει στο παρελθόν η Lady Gaga ως μία από τις επιρροές που συνδέονται με το «Born This Way». Δεν υπάρχει, ωστόσο, επιβεβαίωση από το ζευγάρι για το εάν αυτές οι αναφορές βρίσκονται πράγματι πίσω από την επιλογή του ονόματος.

Lady Gaga finally reveals baby’s name https://t.co/ouRdI04kdR pic.twitter.com/xhdmWebMV5 — New York Post (@nypost) September 17, 2026

Οι πρώτες φωτογραφίες με την κόρη τους

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Lady Gaga είχε φωτογραφηθεί για πρώτη φορά μαζί με το μωρό, κατά τη διάρκεια βόλτας στη Βόρεια Καλιφόρνια. Στις εικόνες, η τραγουδίστρια κρατούσε το παιδί κοντά στο στήθος της, ενώ μαζί της βρίσκονταν ο Μάικλ Πολάνσκι και μία φίλη τους.

Το ζευγάρι έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ τους τελευταίους μήνες, περνώντας χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού.

Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι αρραβωνιάστηκαν το 2024 και εξακολουθούν να είναι αρραβωνιασμένοι. Πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι δυο τους είχαν παντρευτεί μυστικά, ωστόσο το TMZ, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί γάμος.

Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει τον περασμένο Μάρτιο ότι σχεδίαζαν να παντρευτούν «σύντομα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε πρόκειται να γίνει ο γάμος.