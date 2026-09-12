Η Lady Gaga έγινε μητέρα για πρώτη φορά, καθώς απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για το μωρό. Παραμένουν άγνωστα τόσο το φύλο και το όνομά του όσο και η ακριβής ημερομηνία γέννησής του, ενώ εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα του αμερικανικού μέσου για σχόλιο.

Η 40χρονη τραγουδίστρια και ο 42χρονος επιχειρηματίας έχουν περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα. Η απουσία τους από τα φώτα της δημοσιότητας είχε μάλιστα προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με την προσωπική τους ζωή.

Η Gaga, κατά κόσμον Stefani Joanne Angelina Germanotta, είχε να εμφανιστεί δημοσίως από τον Αύγουστο, όταν φωτογραφήθηκε με θαυμαστή στη Βόρεια Καλιφόρνια. Νωρίτερα, τον Μάιο, είχε δώσει το «παρών» σε εκδήλωση στο The Grove του Λος Άντζελες.

Μακριά από τα φώτα μετά την περιοδεία

Η τελευταία περιοδεία της, The Mayhem Ball, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, έπειτα από σχεδόν εννέα μήνες και συνολικά 86 συναυλίες σε διάφορες χώρες.

Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας είχε αναφέρει στο Page Six ότι η Gaga επέλεξε συνειδητά να κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας, επισημαίνοντας ότι η σχέση της με τον Polansky παρέμενε ισχυρή.

Οι δυο τους είναι μαζί από το 2019, ενώ αρραβωνιάστηκαν το 2024.

Η επιθυμία της να γίνει μητέρα

Η Lady Gaga είχε μιλήσει επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί. Σε συνέντευξή της στους New York Times τον Μάρτιο του 2025 είχε δηλώσει: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα γίνω μητέρα. Παλαιότερα είχα πολλές επιφυλάξεις γι’ αυτό».

Παράλληλα, είχε εξηγήσει ότι βασική της επιθυμία ήταν τα μελλοντικά παιδιά της να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους ζωή, χωρίς να αισθανθούν ότι πρέπει να ακολουθήσουν έναν δρόμο που δεν επέλεξαν.

Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι προβληματιζόταν για το πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τη μητρότητα με την απαιτητική καλλιτεχνική της πορεία, αναρωτώμενη πώς θα δημιουργήσει περισσότερο χώρο στη ζωή της για πράγματα πέρα από την καριέρα της.

Τον Οκτώβριο του 2025, μιλώντας στην εκπομπή του Stephen Colbert, είχε επανέλθει στο θέμα, περιγράφοντας τη μητρότητα ως τον ρόλο που ήλπιζε να αναλάβει στη συνέχεια της ζωής της: «Θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα. Όλα αυτά τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Όμως αυτό που πραγματικά θέλω είναι να γίνω μητέρα. Ελπίζω αυτός να είναι ο επόμενος πρωταγωνιστικός μου ρόλος».