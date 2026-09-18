Με την ασφάλεια και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο άνοιξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την προεκλογική εκστρατεία του Λικούντ, ενόψει της προσφυγής στις κάλπες στις 27 Οκτωβρίου.

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του κόμματός του στο Τελ Αβίβ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε την πολιτική του παράταξη ως τη δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει την προστασία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και το Λικούντ «είναι οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου έστειλε παράλληλα μήνυμα για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα ανοιχτά μέτωπα της περιοχής.

«Η αποστολή πρέπει να ολοκληρωθεί· πρέπει να ρίξουμε το ιρανικό καθεστώς και να καταστρέψουμε ολοκληρωτικά τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς», δήλωσε στην ομιλία του.

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ανατρέψουμε το ιρανικό καθεστώς. Αυτή είναι η αποστολή μου και αυτή είναι η ύψιστη αποστολή μας» είπε στη συνέχεια.

Netanyahu on Iran:



First of all, we must bring down the Iranian regime.



This is my mission, and this is our top mission. pic.twitter.com/znoKjya1U8 — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Αναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις από το 2023

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του Λικούντ αναφέρθηκε στη δράση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, κάνοντας ειδική μνεία στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν, στον Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας από το 2023.

Παράλληλα, επιτέθηκε στους πολιτικούς αντιπάλους του, τους οποίους κατηγόρησε ότι επιδιώκουν «εδαφικές παραχωρήσεις».

Επικαλούμενος την παρουσία ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησή του κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλώνοντας ότι «παίρνουμε γη αντί να τη δίνουμε».