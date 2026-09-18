Με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της προκειμένου να αντιμετωπίσει το ενεργειακό ράλι ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα ο πρωθυπουργός προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, ένα θέμα το οποίο αναμένεται να συζητήσει σήμερα στις 10:00 κατά την τακτική συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Παράλληλα, έθεσε σαφές πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο ενόψει των επόμενων εκλογών εν μέσω διεθνούς και περιφερειακής αστάθειας χαρακτηρίζοντας την αυτοδύναμη ΝΔ ως τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα, απορρίπτοντας τα περί «εκβιαστικών διλημμάτων» και ασκώντας δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση για έλλειψη εναλλακτικού σχεδίου.

Το εκλογικό δίλημμα και η αυτοδυναμία

Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ υπογράμμισε την ανάγκη για μια σταθερή κυβέρνηση ενός κόμματος, ικανή να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις μέσα σε «αχαρτογράφητα νερά». Όπως εξήγησε, ο στόχος της αυτοδυναμίας προκύπτει εκ των πραγμάτων, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.

«Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική… Τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε, είναι “να φύγει ο Μητσοτάκης”. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης» επισήμανε. Αναφερόμενος μάλιστα στις προηγούμενες αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, υπενθύμισε ότι οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούσαν συστηματικά τα τελικά ποσοστά της παράταξής του, ενώ συνέδεσε την ψήφο των πολιτών με το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτειες» για την ασφάλεια της χώρας.

Δημοσιονομική πειθαρχία έναντι «παροχολογίας»

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ -τα οποία η αντιπολίτευση χαρακτήρισε «ψίχουλα»- ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ για την επόμενη τετραετία και ευθυγραμμισμένο με το ευρωπαϊκό μεσοπρόθεσμο πλαίσιο.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι βασική του υποχρέωση είναι να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναζήσει μια κρίση χρέους όπως την προηγούμενη δεκαετία. Σημείωσε ότι η μείωση του δημοσίου χρέους είναι αυτή που επιτρέπει στη χώρα να δανείζεται με λογικά επιτόκια, καλύτερα μάλιστα από άλλες, μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η πραγματικότητα για την αγοραστική δύναμη

Στο κρίσιμο μέτωπο της ακρίβειας και του εισοδήματος, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι μέρος της κυβερνητικής στήριξης έχει απορροφηθεί από τις πληθωριστικές πιέσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ούτε ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα. Πολλοί πολίτες τα βγάζουν πέρα δύσκολα».

Ωστόσο, αντέκρουσε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης περί κατάρρευσης της αγοραστικής δύναμης, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πραγματικό εισόδημα μετά από φόρους. Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση για «απόλυτο μηδενισμό» που πλήττει τη δική της αξιοπιστία. Υπογράμμισε ότι αν τα αντίπαλα κόμματα ήθελαν να παρουσιάσουν μια σοβαρή εναλλακτική, θα έπρεπε να προτείνουν διαφορετική διαχείριση του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου -όπως για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ- αντί να υπόσχονται παροχές πέρα από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ της κυβέρνησης, τα οποία, όπως σημείωσε, τελικά και τα ίδια θα υπερψηφίσουν στη Βουλή.

Τα βασικά μέτρα για την ενέργεια και τα καύσιμα