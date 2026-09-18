Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΤΗΕΜΑ, σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στις 00:25, εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού.

Όπως αναφέρεται, «όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας». Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αυτά, ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» εκκενώθηκε, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η λειτουργία αναδιαμορφώθηκε αναλόγως.

Βάσει της σχετικής ενημέρωσης, μετά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον σταθμό από τα τεχνικά συνεργεία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, «διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο».

Ως εκ τούτου, η ΤΗΕΜΑ ενημερώνει ότι ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.