Νέα πλήγματα σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας πραγματοποίησε η Ρωσία το βράδυ της Πέμπτης, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες, καθώς και για ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Στην περιφέρεια Ζιτομίρ, δυτικά του Κιέβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε βιομηχανικό πάρκο κοντά στην πόλη Κορόστεν. Τον θάνατό του γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Μπουνέτσκο.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, από ένα από τα πλήγματα υπέστη ζημιές κτίριο που δεν χρησιμοποιούνταν, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Επίθεση καταγράφηκε και στη Ζαπορίζια, όπου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, χτυπήθηκε χώρος αγοράς και ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

Στο Ντνίπρο, ακόμη ένα ρωσικό χτύπημα είχε ως συνέπεια να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Επιθέσεις με drones και στη Ρωσία

Την ίδια στιγμή, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν προς τη Μόσχα. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, υποστήριξε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν συνολικά 29 drones που είχαν κατεύθυνση προς την πόλη.

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν συχνά αναχαιτίσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη Μόσχα και τις γύρω περιοχές, καθώς οι επιθέσεις αυτού του τύπου έχουν ενταθεί στη διάρκεια του πολέμου.

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν σε περιοχή του Ντονέτσκ που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της διοίκησης που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα στην περιοχή, οι απώλειες προκλήθηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε φορτηγά.