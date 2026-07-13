Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών, με τους επενδυτές να αναμένουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται σημαντικά.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της ΕΥΔΑΠ και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.512,07 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,05%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.501,05 μονάδες (-0,48%) και υψηλότερη τιμή στις 2.516,67 μονάδες (+0,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 208,82 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.847.402 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,21%), της ΕΥΔΑΠ (+3,79%), της Viohalco (+2,25%), της Lamda Development (+1,93%) και της Motor Oil (+1,23%)

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Credia Bank (-2,66%), της Aktor (-1,69%), της Εθνικής (-1,55%), της Aegean Airlines (-1,21%) και της ΔΕΗ (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.520.296 και 4.182.208 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 24,06 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 21,61 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 63 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(κ) (+13,45%) και ΕΛΠΕ (+4,21%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mevaco (-5,63%) και Ιατρικό (-5,03%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:13,9400 -1,69%

ALLWYN:13,5200 +1,20%

ΚΥΠΡΟΥ:10,2000 +0,20%

CREDIA BANK:1,0960 -2,66%

METLEN:41,1600 +0,93%

OPTIMA:10,2500 -0,97%

ΤΙΤΑΝ: 50,7500 -0,29%

ALPHA BANK: 4,0790 -0,75%

AEGEAN AIRLINES: 12,2100 -1,21%

VIOHALCO: 18,1800 +2,25%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8600 +1,04%

ΔΑΑ:10,3800 -0,29%

ΔΕΗ: 23,0000 -1,12%

COCA COLA HBC:57,9000 +1,22%

ΕΛΠΕ: 11,8700 +4,21%

ELVALHALCOR: 4,8600 -0,82%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,5550 -1,55%

ΕΥΔΑΠ: 12,6000 +3,79%

EUROBANK: 4,3600 -0,55%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6050 +1,93%

MOTOR OIL: 47,5800 +1,23%

JUMBO: 22,5000 -0,88%

ΟΛΠ:44,7000 -0,45%

ΟΤΕ: 19,5000 -0,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3000 +0,54%