Μια συγκινητική ανάρτηση για την αγαπημένη της γιαγιά έκανε η Δανάη Μπάρκα.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες της ίδιας με τη γιαγιά της από τις στιγμές πριν τον γάμο της, η Δανάη Μπάρκα γράφει λόγια καρδιάς «για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά».

«Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη» συνεχίζει η Δανάη Μπάρκα, γράφοντας για τη γιαγιά της ότι είναι «εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο».

«Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σ’αγαπαω γιαγιούλα μου» συνεχίζει η Δανάη Μπάρκα.

«Ο παππούς μάς βλέπει και χαίρεται», η Δανάη Μπάρκα καταλήγει με ένα υστερόγραφο για όλους «όσοι έχουμε τις γιαγιάδες & τους παππούδες μας: Ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ! Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο».