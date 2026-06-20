Αρχίζουν σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, όσο αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αλλά και τον αποκλεισμό από το τουρνουά μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής σε τέσσερις ομίλους.

Συγκεκριμένα, δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, ενώ άλλες δυο θα αποχαιρετήσουν το τουρνουά μετά από την 3η αγωνιστική.

Από τον Α’ όμιλο το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, καθώς έχει δύο νίκες και είναι στην πρώτη θέση. Για την δεύτερη θέση θα μονομαχήσουν στην τρίτη αγωνιστική οι Νότια Κορέα που έχει 3 βαθμούς, Τσεχία και Νότια Αφρική που έχουν από έναν. Έτσι όλα είναι ανοιχτά για πρόκριση και αποκλεισμό.

Όλα ανοιχτά είναι και στον Β’ όμιλο. Καναδάς και Ελβετία είναι στη πρώτη θέση με 4 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική παίζουν μαζί. Κατάρ και Βοσνία έχουν από έναν βαθμό και παίζουν επίσης μαζί.

Στον Γ’ όμιλο Βραζιλία και Μαρόκο είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς, ακολουθεί η Σκωτία με 3 βαθμούς και τελευταία η Αϊτή χωρίς βαθμό η οποία αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Στον Δ’ όμιλο, οι ΗΠΑ νίκησαν την Αυστραλία με 2-0 έκαναν το δύο στα δύο και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Αυστραλία και Παραγουάη έχουν από 3 βαθμούς και θα διεκδικήσουν την πρόκριση, ενώ η Τουρκία χωρίς βαθμό αποκλείστηκε από την συνέχεια του Παγκοσμίου.