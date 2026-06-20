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Στα δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου οι τέσσερις από τους συνολικά επτά συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την υπόθεση ωστόσο να εκτείνεται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας, φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα, ενώ από τις επί μήνες αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνολικά 10 χώρες και με το οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ζημιά των παρόχων υπολογίστηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.