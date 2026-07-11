Νέα δημοσκόπηση από την Alco καταγράφει άνοδο της ΝΔ στο 24,4% καθώς και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο 15,3%, ενώ την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ με 9,7% και η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 6,4% σημειώνουν πτώση.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε για την Εφημερίδα των Συντακτών.

Πτώση σημειώνουν και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στην τρίτη θέση με 9,7% στη δημοσκόπηση, από 10,4% στη μέτρηση του Ιουνίου.

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9% (6,7% τον Ιούνιο) και έπονται Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4% (7,8%), ΚΚΕ με 6,2% (6,4%), Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% (3,1%), ΜεΡΑ 25 με 2,7% (2,3%), Φωνή Λογικής 2,5% (2,3%), Νίκη 1,4% (1,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες 0,5% (1%).

Στην ίδια δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά με το 83% να απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.