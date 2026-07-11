Για ακόμη μια φορά τα Μέσα Ενημέρωσης του εξωτερικού μπλέκουν τον Ολυμπιακό με τον Γωργιανό εξτρέμ της Σεντ Ετιέν Ζουρίκο Νταβιτασβίλι.

Όπως αναφέρει «Geo Τeam», η Αταλάντα είναι μια από τις ομάδες που θέλει τον Νταβιτασβίλι και είναι έτοιμη να προσφέρει 10-12 εκατομμύρια ευρώ στη Γαλλική ομάδα η οποία ωστόσο θέλει 20 εκατομμύρια ευρώ και για τον λόγο αυτό απάντησε αρνητικά στις προτάσεις του Ολυμπιακού και της Μπεσίκτας.

«Η Σεντ Ετιέν δεν θέλει να εξετάσει καμία προσφορά για τον Ζούρικο Νταβιτασβίλι κάτω από 20 εκατ. ευρώ. Η Αταλάντα δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημη προσφορά για τον Γεωργιανό, αν και είναι έτοιμη να προσφέρει 10-12 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη.

Η Σεντ Ετιέν έχει ήδη απορρίψει προσφορές από Μπεσίκτας και Ολυμπιακό σε αυτούς τους όρους», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Ο Νταβιτασβίλι έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο της Ligue 2 έως το 2028 και την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 15 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές.