Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, μια διάρρηξη σε κατοικία και ο εντοπισμός ενός tablet μέσω εφαρμογής γεωεντοπισμού συνέθεσαν το παζλ της υπόθεσης που οδήγησε στη σύλληψη ενός 44χρονου αλλοδαπού στη Γλύφα Φθιώτιδας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο συλληφθείς βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα από το Lamia Report

Πρόκειται για έναν 44χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να διέμενε στην περιοχή της Ιστιαίας, στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, την Πέμπτη 9 Ιουλίου ο 44χρονος φέρεται να αφαίρεσε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην αυλή κατοικίας στην Αιδηψό και στη συνέχεια πέρασε με το όχημα στη Φθιώτιδα.

Την επόμενη ημέρα μετέβη στη Νέα Αγχίαλο, όπου εισέβαλε στο σπίτι μιας δασκάλας και αφαίρεσε κοσμήματα, ρολόγια, φορητό υπολογιστή, tablet και άλλα αντικείμενα αξίας.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατάφερε να εντοπίσει το tablet χρησιμοποιώντας την εφαρμογή γεωεντοπισμού που είχε ενεργοποιημένη. Το στίγμα της συσκευής την οδήγησε στη Γλύφα Φθιώτιδας.

Η γυναίκα ενημέρωσε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο του 44χρονου τόσο το tablet όσο και τα υπόλοιπα κλοπιμαία. Παράλληλα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι και το όχημα στο οποίο επέβαινε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα το 2021 και έκτοτε παρέμενε στη χώρα χωρίς να έχει εξασφαλίσει νόμιμη άδεια διαμονής.