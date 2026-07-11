Ένας από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της ΝΔ αλλά και των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφραζόταν μέσα από τις δυο λέξεις: «νομιμότητα παντού».

Η εξιχνίαση της υπόθεσης της Marfin η οποία είχε συγκλονίσει τη χώρα το 2010 σε μια σκληρή περίοδο για την ελληνική κοινωνία με τα μνημόνια να κάνουν «ποδαρικό», αποτελούσε ένα προσωπικό στοίχημα για τον πρωθυπουργό και ανεξάρτητα από την έκβαση των συλλήψεων δείχνει την αποφασιστικότητα των κυβερνώντων απέναντι σε τέτοια αδικήματα.

Το ίδιο και η υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα η οποία μετά το μπαράζ των εμπρηστικών επιθέσεων τη νύχτα της 1ης Ιουλίου κατά στελεχών της ΝΔ πλήγωσε βαθιά την παράταξη και την ίδια την κοινωνία.

Οι συλλήψεις που έγιναν μετά από συστηματικές έρευνες και για τις δυο επιθέσεις δείχνουν από τη μια την αναβάθμιση σε μέσα αλλά και κατάρτιση των διωκτικών αρχών αλλά και από την άλλη την διαφορά της ΝΔ κυρίως από τις πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς που αποδεικνύει στην πράξη ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του χθες στη Βουλή στη συζήτηση για την ακρίβεια χαιρέτισε τις εξελίξεις και υπογράμμισε ότι «μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία».

Είπε όμως και κάτι άλλο. Ότι «είναι σημαντικό ότι αυτή την απάντηση τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις». Ο πρωθυπουργός, δεν δίστασε να χαιρετίσει την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα.

Όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μία νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό «οξυγόνο», το οποίο, δυστυχώς, τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.

Άλλωστε, η γαλάζια παράταξη είναι κυρίως εκείνη που έχει πληρώσει με αίμα από την εποχή της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη έως την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, την δράση της τρομοκρατίας στη χώρα μας.

«Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν στην πράξη την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τους πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς», έλεγε συνεργάτης του πρωθυπουργού και πρόσθετε ότι ούτε σε αυτό τον τομέα υπάρχει ένα μαγικό ραβδί για να εξαφανίσει από προσώπου γης την παραβατικότητα, όμως είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα απόδοσης δικαιοσύνης στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων.

Και κυρίως, ένα μήνυμα στους γνωστούς άγνωστους, ότι δεν μπορούν να σπέρνουν τον φόβο στους πολίτες και να μένουν ατιμώρητοι.