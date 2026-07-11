Στην απομονωμένη «αγκαλιά» του Ξερόκαμπου στην Κρήτη βρίσκεται ένα ξεχωριστό μέρος που προσφέρει μια εντελώς δωρεάν, ολιστική εμπειρία ευεξίας. Ο λόγος για την παραλία Άργιλος, στην οποία οι ταξιδιώτες δεν έρχονται απλώς για να κολυμπήσουν στα κρυστάλλινα νερά, αλλά για να «ξύσουν» τους επιβλητικούς γκρεμούς, να απλώσουν τον ευεργετικό φυσικό πηλό στο σώμα τους και να αφεθούν στη θεραπευτική δύναμη του ήλιου και της θάλασσας.

Η παραλία συναντάται κοντά στο Γεροντόλακκο της Σητείας και κρύβει σε όλο της το μήκος το απόλυτο μυστικό ευεξίας. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ακρογιαλιά με χρυσαφένια αμμουδιά και βότσαλα, ένα επιβλητικό πέτρινο φυσικό σκηνικό ολόγυρά της και τα κρυστάλλινα νερά του πελάγους να μαγεύουν τους πάντες. Στην ουσία πρόκειται για έναν μικρό κόλπο με ένα απόκοσμο τοπίο, σε απόσταση 47 χλμ. από την πόλη της Σητείας, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Αυτό, ωστόσο, που υπονοεί το όνομά της, αποκαλύπτει και όλη την ουσία της. Στην συγκεκριμένη ακτή, λοιπόν, οι επισκέπτες βιώνουν μια μοναδική εμπειρία, λόγω του γεγονότος ότι στο έδαφός της συναντώνται ποσότητες άργιλου. Τα μικρά κομμάτια άργιλου που βρίσκονται στην άμμο δίνουν την ευκαιρία στους λουόμενους να απολαύσουν ένα φυσικό σπα– αμμόλουτρου και μασάζ. Μια εμπειρία, δηλαδή, άνευ προηγουμένου, καθώς ο άργιλος λειτουργεί ως καθαριστικό των νεκρών κυττάρων για το δέρμα, αφήνοντάς το λαμπερό και λείο.

Πρόκειται για μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές του νησιού και για να την προσεγγίσει κανείς παίρνει το δρόμο που συνδέει τη Σητεία (και την Ιεράπετρα) με τη Ζίρο.

Χρήσιμα Tips

Προσοχή στο μαγιό σας: Ο άργιλος, ειδικά όταν στεγνώνει, αφήνει έντονους λεκέδες στα υφάσματα. Επιλέξτε να φορέσετε ένα παλιό μαγιό ή κάποιο σε σκούρο χρώμα (κατά προτίμηση μαύρο), καθώς τα ανοιχτόχρωμα ή λευκά μαγιό μπορεί να καταστραφούν μόνιμα.

Ο άργιλος, ειδικά όταν στεγνώνει, αφήνει έντονους λεκέδες στα υφάσματα. Επιλέξτε να φορέσετε ένα παλιό μαγιό ή κάποιο σε σκούρο χρώμα (κατά προτίμηση μαύρο), καθώς τα ανοιχτόχρωμα ή λευκά μαγιό μπορεί να καταστραφούν μόνιμα. Να πάτε οργανωμένοι: Η παραλία είναι εντελώς ανοργάνωτη. Δεν υπάρχουν ομπρέλες, ξαπλώστρες ή φυσική σκιά από δέντρα, γι’ αυτό και όταν την επισκεφτείτε θα πρέπει να είστε σωστά προετοιμασμένοι. Επίσης, εδώ δεν υπάρχει ούτε καντίνα, οπότε να έχετε μαζί σας σνακ (που αντέχουν στη ζέστη) κι εννοείται άφθονο δροσερό νερό.

Η παραλία είναι εντελώς ανοργάνωτη. Δεν υπάρχουν ομπρέλες, ξαπλώστρες ή φυσική σκιά από δέντρα, γι’ αυτό και όταν την επισκεφτείτε θα πρέπει να είστε σωστά προετοιμασμένοι. Επίσης, εδώ δεν υπάρχει ούτε καντίνα, οπότε να έχετε μαζί σας σνακ (που αντέχουν στη ζέστη) κι εννοείται άφθονο δροσερό νερό. Απαγορεύεται να πάρετε μαζί σας άργιλο: Ο άργιλος είναι φυσικός πόρος της περιοχής. Χρησιμοποιήστε όσο πηλό χρειάζεστε για τη θεραπεία σας εκείνη τη στιγμή, αλλά μην γεμίζετε μπουκάλια ή σακούλες για να πάρετε μαζί σας. Η απομάκρυνση του αργίλου από την παραλία απαγορεύεται αυστηρά για την προστασία του οικοσυστήματος.

Ο άργιλος είναι φυσικός πόρος της περιοχής. Χρησιμοποιήστε όσο πηλό χρειάζεστε για τη θεραπεία σας εκείνη τη στιγμή, αλλά μην γεμίζετε μπουκάλια ή σακούλες για να πάρετε μαζί σας. Η απομάκρυνση του αργίλου από την παραλία απαγορεύεται αυστηρά για την προστασία του οικοσυστήματος. Ξεπλένεστε μόνο στη θάλασσα: Αφού ο πηλός στεγνώσει καλά πάνω στο δέρμα σας (θα το νιώσετε να «τραβάει»), μπείτε κατευθείαν στη θάλασσα για να ξεπλυθείτε. Μην προσπαθήσετε να τον αφαιρέσετε με πετσέτα όσο είναι στεγνός.

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