Η παγκόσμια ταξιδιωτική σκηνή απέκτησε νέο πρωταθλητή. Το Κο Σαμούι στην Ταϊλάνδη κατέκτησε την πρώτη θέση στη φετινή λίστα των World’s Best Awards του Travel + Leisure, εκθρονίζοντας την Πάρο, που βρισκόταν στην κορυφή το 2025.

Με εξωτικές παραλίες, τροπικά δάση, πολυτελή resorts και μια διαρκώς αναπτυσσόμενη κουλτούρα ευεξίας, το νησί επιβεβαιώνει ότι η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στην αρμονία ανάμεσα στη φύση και τη φιλοξενία.

Όπως αναφέρει το Time Out, κάθε χρόνο, χιλιάδες αναγνώστες του αμερικανικού περιοδικού αξιολογούν τους αγαπημένους τους προορισμούς με κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η φιλοξενία, η γαστρονομία, οι εμπειρίες και η συνολική αίσθηση που αφήνει ένας τόπος. Το Κο Σαμούι συγκέντρωσε βαθμολογία 95,64/100, επιβεβαιώνοντας ότι η γοητεία του ξεπερνά κατά πολύ τις εξωτικές του ακτές.

Πυκνή τροπική βλάστηση, καταρράκτες που κρύβονται μέσα στη ζούγκλα, αμμώδεις παραλίες με τιρκουάζ νερά και πολυτελή resorts που εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο συνθέτουν την εικόνα ενός προορισμού που συνδυάζει χαλάρωση και αυθεντικότητα.

Παράλληλα, το νησί έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς ευεξίας παγκοσμίως, με πολυάριθμα spa, yoga retreats και ολιστικά κέντρα θεραπείας που προσελκύουν ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν κάτι περισσότερο από απλές διακοπές.

Στη διεθνή του προβολή συνέβαλε και η τρίτη σεζόν της σειράς «The White Lotus», που γυρίστηκε στο νησί. Οι κινηματογραφικές εικόνες των πολυτελών ξενοδοχείων και των εξωτικών τοπίων λειτούργησαν σαν η καλύτερη ταξιδιωτική διαφήμιση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το Κο Σαμούι.

Η Ταϊλάνδη επιβεβαιώνει συνολικά τη δυναμική της στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, καθώς και το Πουκέτ βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της κατάταξης. Ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς συναντά κανείς, επίσης, τις Μαλδίβες, τα νησιά Γκαλαπάγκος, το Μπαλί, τις Σεϋχέλλες και τα Φίτζι -προορισμούς που εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τους λάτρεις των εξωτικών αποδράσεων.

Στην Ευρώπη, η Σαρδηνία αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί της ηπείρου και δωδέκατο παγκοσμίως, ενώ η Ελλάδα διατηρεί την παρουσία της στη λίστα με τη Μήλο στην 20ή θέση. Η Πάρος, που είχε κατακτήσει την κορυφή το 2025, υποχώρησε φέτος στην 24η θέση.

Όσο για το Κο Σαμούι, η φετινή πρωτιά επιβεβαιώνει αυτό που όσοι το έχουν επισκεφθεί γνωρίζουν ήδη: δεν είναι απλώς ένας ακόμη τροπικός προορισμός. Είναι ένα νησί όπου η πολυτέλεια συναντά την ανεπιτήδευτη φυσική ομορφιά, δημιουργώντας μια εμπειρία που μένει αξέχαστη πολύ μετά την επιστροφή.

Η λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά του κόσμου για το 2026, σύμφωνα με το Travel + Leisure: