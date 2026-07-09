Μακριά από τα τουριστικά κλισέ και τις κοσμοπολίτικες ξαπλώστρες, το βορειοανατολικό Αιγαίο κρύβει ένα νησί φτιαγμένο για εξερευνητές. Ο λόγος για τη Σαμοθράκη, με τον επιβλητικό γρανιτένιο όγκο του Σάος να ορίζει το τοπίο της, επαναπροσδιορίζοντας την ελληνική καλοκαιρινή εμπειρία μέσα από τις βάθρες της.

Αυτές οι άγριες, φυσικές πισίνες, σμιλεμένες στους βράχους από ορμητικούς καταρράκτες, προσφέρουν μια μυθική εναλλακτική στις κλασικές παραλίες, καλώντας τον ταξιδιώτη σε ένα κυνήγι κρυμμένων θησαυρών μέσα σε πυκνά δάση πλατάνων. Η πιο φημισμένη όλων είναι η βάθρα του Φονιά, στο πιο διάσημο φαράγγι της Σαμοθράκης. Μετά από μισή ώρα πεζοπορίας, φτάνεις σε αυτόν τον παραδεισένιο τόπο, όπου ένας μεγάλος κι εντυπωσιακός καταρράκτης καταλήγει σε μια ποταμίσια πισίνα με κρυστάλλινα νερά.

Σε απόσταση μόλις 2 χλμ. από τα Θέρμα, εντοπίζεται και η Γριά Βάθρα, από τις, επίσης, αρκετά φημισμένες βάθρες της Σαμοθράκης. Φωλιασμένη στην «αγκαλιά» ενός υπέροχου τοπίου με φτέρες και πλατάνια, αποτελείται, ουσιαστικά, από μια αλληλουχία δέκα συνεχόμενων καταρρακτών και βαθρών.

Για τις πρώτες δύο βάθρες η διαδρομή είναι σχετικά εύκολη, ενώ για την τρίτη πρέπει να βουτήξεις στα νερά της δεύτερης και για τις υπόλοιπες να έχεις πολύ καλή φυσική κατάσταση, η οποία θα σε βοηθήσει αρκετά να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις της διαδρομής. Όσοι έχουν επισκεφτεί αρκετές φορές το νησί, εκτός από αυτές τις δύο πιο φημισμένες βάθρες, επιλέγουν και εκείνες στον Παράδεισο και το Βάτο, η πρόσβαση στις οποίες γίνεται με καραβάκι.

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