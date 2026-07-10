Η παραλία Αφάλες στη βόρεια Ιθάκη αποτελεί ένα από τα πιο καθηλωτικά, ανέγγιχτα και άγριας ομορφιάς καταφύγια ολόκληρου του Ιονίου. Μακριά από την πολύβουη οργάνωση των κοσμοπολίτικων θερέτρων, αυτός ο απομονωμένος παράδεισος θα σας καθηλώσει.

Διασχίζοντας μια ονειρική, καταπράσινη διαδρομή από το χωριό Πλατρειθιάς, ο επισκέπτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα αριστούργημα της φύσης: έναν μεγάλο κόλπο που κρύβει στην αγκαλιά του διαδοχικές βοτσαλωτές ακτές, με τα δέντρα να φτάνουν σχεδόν μέχρι το κύμα. Είτε αναζητάτε την απόλυτη απομόνωση στις κρυφές γωνιές του κόλπου, είτε θέλετε να βουτήξετε σε νερά τόσο καθαρά που μοιάζουν με πισίνα, οι Αφάλες προσφέρουν μια αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία.

Βοτσαλωτές, με βράχια και νερά που συγκεντρώνουν όλες τις αποχρώσεις του μπλε, οι παραλίες που συναντά κανείς εδώ μοιάζουν με ψεύτικες. Πίσω από την κεντρική ακτή των Αφαλών κρύβονται δύο μικροί, ερημικοί παράδεισοι, το Κουλούμι και το Περιβόλι, ιδανικοί για όσους αναζητούν την απόλυτη απομόνωση. Αυτοί οι δύο προστατευμένοι όρμοι προσφέρουν γαλήνη ακόμα και τις ημέρες που η κεντρική παραλία έχει περισσότερο κόσμο.

Χρήσιμα tips

Προμήθειες: Εεπδιή πρόκειται για ανοργάνωτη παραλία, να έχετε μαζί σας νερό, σνακ, καφέ και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε για τη μέρα σας.

Εεπδιή πρόκειται για ανοργάνωτη παραλία, να έχετε μαζί σας νερό, σνακ, καφέ και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε για τη μέρα σας. Φυσική σκιά: Οι μεγάλοι, λευκοί γκρεμοί προσφέρουν φυσική σκιά σε συγκεκριμένα σημεία της παραλίας, αλλά μόνο κατά τις απογευμαματινές ώρες. Αν σκοπεύετε να πάτε νωρίς, η δική σας ομπρέλα είναι απαραίτητη.

Οι μεγάλοι, λευκοί γκρεμοί προσφέρουν φυσική σκιά σε συγκεκριμένα σημεία της παραλίας, αλλά μόνο κατά τις απογευμαματινές ώρες. Αν σκοπεύετε να πάτε νωρίς, η δική σας ομπρέλα είναι απαραίτητη. Προσοχή στον Μαΐστρος: Η παραλία είναι εκτεθειμένη στους βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους. Αν φυσάει δυνατός μαΐστρος, το κύμα μεγαλώνει γρήγορα και η θάλασσα μπορεί να γίνει επικίνδυνη για κολύμπι. Ελέγξτε τον καιρό πριν ξεκινήσετε.

Η παραλία είναι εκτεθειμένη στους βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους. Αν φυσάει δυνατός μαΐστρος, το κύμα μεγαλώνει γρήγορα και η θάλασσα μπορεί να γίνει επικίνδυνη για κολύμπι. Ελέγξτε τον καιρό πριν ξεκινήσετε. Προσοχή στις κατολισθήσεις: Οι επιβλητικοί κάθετοι βράχοι που κάνουν το τοπίο τόσο όμορφο είναι επίσης ασταθείς. Αποφύγετε να στρώσετε την ψάθα ή την πετσέτα σας ακριβώς κάτω από τους γκρεμούς, καθώς υπάρχει πάντα κίνδυνος πτώσης μικρών βράχων.

Οι επιβλητικοί κάθετοι βράχοι που κάνουν το τοπίο τόσο όμορφο είναι επίσης ασταθείς. Αποφύγετε να στρώσετε την ψάθα ή την πετσέτα σας ακριβώς κάτω από τους γκρεμούς, καθώς υπάρχει πάντα κίνδυνος πτώσης μικρών βράχων. Κατάλληλα παπούτσια: Η παραλία έχει βότσαλο και η πρόσβαση από το σημείο που αφήνετε το αυτοκίνητο περιλαμβάνει ένα σύντομο περπάτημα. Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια ή κλειστά παπούτσια θαλάσσης θα σας διευκολύνουν πολύ.

Γνωρίζατε ότι…

Το παλάτι του Οδυσσέα: Ο κόλπος των Αφαλών απλώνεται ακριβώς κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου στον Πλατρειθιά. Εκεί, οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα μεγάλο ανάκτορο του 13ου π.Χ. αιώνα, το οποίο πολλοί κορυφαίοι αρχαιολόγοι ταυτίζουν με το παλάτι του μυθικού βασιλιά. Οι Αφάλες ήταν, ουσιαστικά, η κοντινότερη βόρεια διέξοδος του παλατιού προς τη θάλασσα.

Ο κόλπος των Αφαλών απλώνεται ακριβώς κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου στον Πλατρειθιά. Εκεί, οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα μεγάλο ανάκτορο του 13ου π.Χ. αιώνα, το οποίο πολλοί κορυφαίοι αρχαιολόγοι ταυτίζουν με το παλάτι του μυθικού βασιλιά. Οι Αφάλες ήταν, ουσιαστικά, η κοντινότερη βόρεια διέξοδος του παλατιού προς τη θάλασσα. Η αρχαία λατρεία του ήρωα: Στον διπλανό κόλπο της πόλης, στο Σπήλαιο του Λοΐζου, βρέθηκε ένα αρχαίο θραύσμα μάσκας που έγραφε «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ» (Ευχή στον Οδυσσέα). Αυτό αποδεικνύει ότι στη συγκεκριμένη βόρεια γωνιά του νησιού, ο Οδυσσέας λατρευόταν ως ημίθεος.

Στον διπλανό κόλπο της πόλης, στο Σπήλαιο του Λοΐζου, βρέθηκε ένα αρχαίο θραύσμα μάσκας που έγραφε «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ» (Ευχή στον Οδυσσέα). Αυτό αποδεικνύει ότι στη συγκεκριμένη βόρεια γωνιά του νησιού, ο Οδυσσέας λατρευόταν ως ημίθεος. Το «τραχύ» ομηρικό τοπίο: Ο Όμηρος περιέγραφε την Ιθάκη ως ένα νησί τραχύ και απόκρημνο. Οι επιβλητικοί, κάθετοι λευκοί γκρεμοί των Αφαλών είναι ίσως το πιο ζωντανό και αναλλοίωτο δείγμα αυτής της άγριας ομορφιάς που αντίκρισε ο Οδυσσέας επιστρέφοντας στην πατρίδα του.

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