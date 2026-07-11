Για ένα ακόμη παιχνίδι ο Μικέλ Μερίνο έγινε ο ήρωας της Εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026. Ο 30χρονος μέσος μπήκε ως αλλαγή στο 86ο λεπτό του προημιτελικού με το Βέλγιο και δύο λεπτά αργότερα πέτυχε το τελικό 2-1, στέλνοντας την ομάδα του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ίδιο είχε κάνει και στην προηγούμενη φάση στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, όπου μπήκε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό του αγώνα και στο 90’ πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και η Ισπανία πήρε την πρόκριση.

Με τα δύο γκολ αυτά, ο Μερίνο έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει δύο νικητήρια γκολ για την ομάδα του σε νοκ άουτ παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου ως αλλαγή.