Κάθε δεκαετία φέρνει διαφορετικές προκλήσεις για τον ανδρικό οργανισμό, από τη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας και τις ορμονικές αλλαγές μέχρι την αύξηση του κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις, προβλήματα στον προστάτη και ζητήματα ισορροπίας.

Μια κοινή αντίληψη είναι πως αυτές οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες καταστάσεις λόγω γήρανσης. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως οι περισσότερες μπορούν όχι μόνο να επιβραδυνθούν, αλλά και να αντιμετωπιστούν με έγκαιρες παρεμβάσεις.

Και κάθε ηλικία αποτελεί τον κρίκο μιας αλυσίδας για ευεξία και μακροζωία. Οι συνήθειες που υιοθετούνται στα 40 επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής στα 60 και στα 70. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε ηλικία, όπως επισημαίνουν γιατροί στον Independent, έχει διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά την άσκηση, τη διατροφή και τις προληπτικές εξετάσεις…

Στα 40: Χτίστε βάσεις

Δώστε προτεραιότητα στην προπόνηση δύναμης

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η τεστοστερόνη αποτελεί βασική μεταβολική ορμόνη, καθώς επηρεάζει όχι μόνο τη λίμπιντο αλλά και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Από την ηλικία των 40 ετών και μετά, τα επίπεδά της μειώνονται φυσιολογικά κατά περίπου 1% έως 2% κάθε χρόνο.

Εξαιτίας αυτής της σταδιακής μείωσης, οι ειδικοί συστήνουν στους άνδρες να εντάξουν συστηματικά την προπόνηση δύναμης στην καθημερινότητά τους, ώστε να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Όπως επισημαίνουν, η μυϊκή ενδυνάμωση στα 40 δημιουργεί ένα ισχυρό «θεμέλιο» για τη σωματική κατάσταση στις δεκαετίες που ακολουθούν. Παρότι η αποκατάσταση μετά την άσκηση μπορεί να είναι ελαφρώς πιο αργή σε σχέση με τα 20 ή τα 30, οι περισσότεροι άνδρες αυτής της ηλικίας μπορούν ακόμη να προπονούνται με υψηλή ένταση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ελέγξτε το βάρος σας

Οι γιατροί τονίζουν ότι στα 40 αρχίζουν να εμφανίζονται οι συνέπειες των λιγότερο υγιεινών συνηθειών των προηγούμενων ετών. Η σταδιακή μείωση της τεστοστερόνης, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του μεταβολισμού, οδηγεί πολλούς άνδρες σε αύξηση του σωματικού βάρους, ενώ η απώλειά του γίνεται δυσκολότερη.

Για τον λόγο αυτό, συνιστούν να περιοριστούν οι «υγρές θερμίδες», όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα αναψυκτικά, καθώς και τα συχνά γεύματα από fast food και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Η κατανάλωση αλκοόλ καλό είναι να μην υπερβαίνει τις 14 μονάδες την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 6 ποτήρια μπύρας (4% ABV), 6 ποτήρια κρασί των 175 ml (13% ABV), ή 14 μερίδες ποτών (π.χ. ουίσκι, βότκα στα 40% ABV).

Η διατήρηση μιας υγιούς περιφέρειας μέσης σε αυτή τη φάση της ζωής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.

Μείνετε σωματικά δραστήριοι

Οι ειδικοί προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης κάθε εβδομάδα, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου αργότερα στη ζωή. Ακόμη και απλές καθημερινές ενέργειες, όπως το γρήγορο περπάτημα, το παιχνίδι με τα παιδιά ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, η άσκηση στα 40 πρέπει να γίνεται έχοντας ως στόχο το σώμα που θα θέλει κάποιος να έχει στα 70 του.

Γνωρίστε τους βασικούς δείκτες της υγείας σας

Εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, διαβήτη ή καρδιοπαθειών, η δεκαετία των 40 είναι η κατάλληλη περίοδος για τακτικούς ελέγχους της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και των υπόλοιπων βασικών δεικτών υγείας. Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως έχουν αυξημένη χοληστερόλη ή υψηλή αρτηριακή πίεση. Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την άμεση λήψη μέτρων πριν εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές.

Στα 50: Προστατεύστε καρδιά και προστάτη

Παρακολουθείτε τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση

Κατά τη δεκαετία των 50, η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη τείνουν να αυξάνονται. Οι γιατροί συστήνουν τακτικό έλεγχο της πίεσης, ισορροπημένη διατροφή και διατήρηση της φυσικής κατάστασης.

Η προπόνηση δύναμης εξακολουθεί να θεωρείται απαραίτητη, καθώς η μυϊκή μάζα αυξάνει τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, βοηθώντας το σώμα να καίει περισσότερες θερμίδες ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας. Παράλληλα, είναι σημαντικό να περιορίζεται η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, αλατιού και αλκοόλ.

Φροντίστε τον προστάτη σας

Μετά τα 50 αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα εμφάνισης καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι πολλοί άνδρες αρχίζουν να σηκώνονται πιο συχνά τη νύχτα για ούρηση ή δυσκολεύονται να ξεκινήσουν την ούρηση. Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, προτείνεται επαρκής ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά περιορισμός της πρόσληψης υγρών μετά τις 6 το απόγευμα.

Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγονται ουσίες που ερεθίζουν την ουροδόχο κύστη, όπως η καφεΐνη, το αλκοόλ και τα ανθρακούχα αναψυκτικά, καθώς μπορεί να αυξάνουν τη συχνότητα της ούρησης. Οι γιατροί σημειώνουν επίσης ότι χρήσιμες μπορεί να αποδειχθούν και οι τεχνικές για την καλή λειτουργία της ουροδόχου κύστης (πχ ασκήσεις πυελικού εδάφους Kegel), έπειτα από σχετική καθοδήγηση.

Εξετάστε το ενδεχόμενο ελέγχου PSA

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω μπορούν να υποβληθούν σε εξέταση αίματος PSA (Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο), ενώ όσοι έχουν έντονο οικογενειακό ιστορικό ή ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου μπορούν να ζητήσουν την εξέταση ήδη από την ηλικία των 45 ετών.

Στα 60: Προσαρμόστε την άσκηση στις ανάγκες του σώματος

Επιλέξτε δραστηριότητες με μικρότερη καταπόνηση

Στη δεκαετία των 60 πολλοί άνδρες αρχίζουν να αντιμετωπίζουν πόνους στις αρθρώσεις. Για τον λόγο αυτό, οι γιατροί προτείνουν δραστηριότητες όπως η κολύμβηση και η ποδηλασία, οι οποίες επιβαρύνουν λιγότερο τις αρθρώσεις, ενώ συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικά καρδιαγγειακά οφέλη.

Παράλληλα, σε αυτή την ηλικία μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές του αιθουσαίου συστήματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ισορροπία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο συντονισμό των κινήσεων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την επιλογή ασφαλέστερων μορφών άσκησης.

Αντιμετωπίστε έγκαιρα τη χοληστερόλη και την υπέρταση

Σύμφωνα με τους γιατρούς, στη δεκαετία των 60 κορυφώνονται συχνά προβλήματα όπως ο διαβήτης και η υψηλή χοληστερόλη. Εάν οι σχετικοί δείκτες είναι αυξημένοι, συνιστάται συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό για πιθανή φαρμακευτική αγωγή, όπως οι στατίνες ή άλλες θεραπείες για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Στα 70 και μετά: Διατήρηση ανεξαρτησίας και πνευματικής διαύγειας

Εστιάστε στην ισορροπία και την κινητικότητα

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι το σημαντικότερο ζήτημα σε αυτήν την ηλικία είναι πως παρατηρείτε συχνά μείωση της κινητικότητας, κυρίως λόγω της απώλειας μυϊκής μάζας. Ταυτόχρονα, αρκετοί άνδρες μπορεί να εμφανίζουν μειωμένη οστική πυκνότητα, ιδιαίτερα εάν λαμβάνουν για πολλά χρόνια συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές. Η φυσιολογική επιδείνωση της όρασης, σε συνδυασμό με τις διαταραχές ισορροπίας, αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν ασκήσεις που βελτιώνουν την ισορροπία, την ευλυγισία και τη λειτουργική δύναμη. Το τάι τσι αποτελεί μία από τις δραστηριότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα ωφέλιμες για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Φροντίστε και τον εγκέφαλό σας

Μετά τα 70 αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης παθήσεων όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η άνοια. Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, οι γιατροί επισημαίνουν ότι ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην υγεία του εγκεφάλου.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που διατηρούν καλή φυσική κατάσταση, ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και παραμένουν πνευματικά δραστήριοι μέσω κοινωνικοποίησης, σταυρολέξων και άλλων νοητικών δραστηριοτήτων έχουν σημαντικά οφέλη έναντι της άνοιας.