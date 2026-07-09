Υπάρχουν συμπτώματα που πολλοί άνδρες προτιμούν να αγνοούν, να υποβαθμίζουν ή να κρύβουν επειδή τους προκαλούν αμηχανία. Όμως, σύμφωνα με τους γιατρούς, ακριβώς αυτά τα «ντροπιαστικά» σημάδια μπορεί να είναι και τα πιο κρίσιμα. Από αλλαγές στους όρχεις και στυτική δυσλειτουργία μέχρι συχνουρία, εξάντληση και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία… Το σώμα συχνά προειδοποιεί για προβλήματα που δεν πρέπει να μένουν στο «σκοτάδι», χωρίς ιατρική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ 2015 και 2022 οι άνδρες είχαν περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να διαγνωστούν με 16 διαφορετικούς καρκίνους σε προχωρημένο στάδιο. Ένας από τους λόγους πίσω από αυτή την ανησυχητική τάση φαίνεται να σχετίζεται με το ότι οι γυναίκες επισκέπτονται συχνότερα τον γιατρό.

«Οι γυναίκες πηγαίνουν στον γιατρό περισσότερο από τους άνδρες, κάτι που συνεπάγεται πως οι γιατροί θα μπορούσαν να εντοπίσουν νωρίτερα συμπτώματα καρκίνου, σε ένα στάδιο που η ασθένεια είναι περισσότερο αντιμετωπίσιμη», ανέφερε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Beth Maclin, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Επιδημιολογίας και Γενετικής του Καρκίνου του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Και η τάση αυτή δεν αφορά μόνο τις πιθανότητες εμφάνισης ή διάγνωσης καρκίνου. Οι άνδρες γενικά πεθαίνουν νεότεροι, ζώντας κατά μέσο όρο έως τα 76 έτη, σε σύγκριση με τα 81 έτη για τις γυναίκες.

Γιατροί επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι οι άνδρες πρέπει να είναι πιο προνοητικοί με την υγεία τους, κάνοντας τακτικούς ελέγχους και τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Όπως εξηγούν, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι συχνά λειτουργούν αντιδραστικά ως προς την ιατρική φροντίδα, περιμένοντας μέχρι το πρόβλημα να μην μπορεί πλέον να «κρυφτεί».

Αν, λοιπόν, δεν είστε σίγουροι ποια συμπτώματα αξίζει να αναφέρετε στον γιατρό σας, οι ειδικοί στη New York Post επισημαίνουν τα τέσσερα συμπτώματα που πολλοί άνδρες καθυστερούν να πουν, αλλά θα έπρεπε να τα αναφέρουν πολύ νωρίτερα…

1. Διογκωμένοι όρχεις

Ακόμη κι αν δεν υπάρχει πόνος, η αύξηση του μεγέθους των όρχεων ή το πρήξιμο στο όσχεο είναι λόγος ανησυχίας. Πολλοί ασθενείς αναζητούν στο διαδίκτυο τα συμπτώματά τους και τι μπορεί να σημαίνουν. Ωστόσο, είναι συνήθως δύσκολο για έναν ασθενή να γνωρίζει τι ακριβώς ψηλαφεί ή αν το πρήξιμο προέρχεται από υγρό μέσα στο όσχεο ή από τον ίδιο τον όρχι.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτία μπορεί να είναι καλοήθης, όπως η συσσώρευση υγρού. Ωστόσο, μια ασυνήθιστη διόγκωση μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη καρκίνου των όρχεων, ο οποίος δεν συνοδεύεται απαραίτητα από πόνο.

Η αναβολή της εξέτασης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Και όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση στη διάγνωση του καρκίνου των όρχεων, τόσο χειρότερη μπορεί να είναι η πρόγνωση.

2. Στυτική δυσλειτουργία

Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα εξαιρετικά συχνό πρόβλημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια δυσκολία στη σεξουαλική ζωή.

Αυτό που πολλοί άνδρες δεν συνειδητοποιούν ή παραβλέπουν είναι ότι η στυτική δυσλειτουργία μπορεί συχνά να είναι το πρώτο σημάδι αγγειακής νόσου, ειδικά όταν δεν σχετίζεται με ψυχολογικούς παράγοντες, όπως το στρες, το άγχος ή προβλήματα στη σχέση.

Για να υπάρξει καλή στύση, χρειάζεται ισχυρή ροή αίματος προς το πέος. Αν αυτό δεν συμβαίνει, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι τα αιμοφόρα αγγεία δεν λειτουργούν σωστά.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι τα προβλήματα στύσης μπορεί να προηγούνται των καρδιακών συμπτωμάτων κατά αρκετά χρόνια. Γι’ αυτό, ο έλεγχος μόλις εμφανιστεί το πρόβλημα μπορεί να δώσει στους άνδρες πολύτιμο χρόνο για να αλλάξουν συνήθειες στον τρόπο ζωής τους και να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή τους υγεία.

3. Συχνουρία

Ένα απρόσμενο πρώιμο σημάδι διαβήτη μπορεί να είναι η συχνή ούρηση ή η δυσκολία στην ούρηση. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ένας έλεγχος ούρων μπορεί να βοηθήσει να διαπιστωθεί αν το πρόβλημα σχετίζεται με διαβήτη. Όταν το σάκχαρο στο αίμα ενός ασθενούς φτάσει περίπου στο 180, οι νεφροί δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν την επιπλέον ποσότητα σακχάρου και αυτή περνά στα ούρα.

Το νερό ακολουθεί τα μόρια σακχάρου μέσω της όσμωσης, οδηγώντας σε πολύ μεγάλη παραγωγή ούρων. Γι’ αυτό, η συχνουρία δεν πρέπει να θεωρείται πάντα ένα απλό ή αθώο σύμπτωμα.

4. Κατάθλιψη, κόπωση και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία

Η κατάθλιψη, η κόπωση και η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία είναι συχνά προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται με την εργασία, με προσωπικές δυσκολίες, με παρενέργειες φαρμάκων ή και με ζητήματα ψυχικής υγείας.

Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελούν σημάδια χαμηλής τεστοστερόνης, μιας κατάστασης που επηρεάζει σχεδόν το 39% των ανδρών ηλικίας 45 ετών και άνω. Τα φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης κυμαίνονται συνήθως από 300 έως 1.000 ng/dL, ενώ με την πάροδο του χρόνου μειώνεται περίπου κατά 1% κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 30 ετών.

Επειδή τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να έχουν πολλές πιθανές αιτίες, οι γιατροί τονίζουν ότι είναι σημαντική μια πλήρης αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστεί το υποκείμενο πρόβλημα και να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπεία. Κατά την αναζήτηση θεραπείας, είναι σημαντικό να αξιολογούνται όλες οι πιθανές αιτίες, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής τεστοστερόνης για την οποία συχνά συνίσταται θεραπεία υποκατάστασης.