Τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό και τη συνεργασία των χωρών τους σε μια σειρά από ζητήματα και μέτωπα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης «ζωνών ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, ενώ δεν παρέλειψε να θίξει στον Τραμπ τις εχθρικές δηλώσεις του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.