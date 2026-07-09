Νέα συζήτηση γύρω από τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα, γνωστά διεθνώς ως UAP ή UFO, προκάλεσαν δηλώσεις του επικεφαλής της NASA Τζάρετ Άιζακμαν.

Μιλώντας στο podcast του Τζακ Γκόρντον, ο διοικητής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί εικόνες αντικειμένων ή φαινομένων τα οποία δεν μπορούν, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, να ταυτοποιηθούν με βεβαιότητα.

«Έχουμε καταγράψει εικόνες και, με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε, δεν γνωρίζουμε τι είναι», ανέφερε, χωρίς όμως να συνδέσει τις καταγραφές με εξωγήινα σκάφη ή επισκέψεις στη Γη.

«Δεν έχω δει αποδείξεις για εξωγήινους»

Ο Άιζακμαν ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει συντρίμμια εξωγήινων σκαφών ή βιολογικά δείγματα από εξωγήινους.

Όπως εξήγησε, αρκετές ασυνήθιστες εικόνες μπορεί να οφείλονται στη γωνία λήψης, στις αντανακλάσεις του φωτός ή στην περιορισμένη ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων. Ένα αντικείμενο που δεν αναγνωρίζεται σε μία καταγραφή δεν αποτελεί αυτομάτως απόδειξη εξωγήινης προέλευσης.

Αυτή παραμένει και η επίσημη θέση της NASA. Η υπηρεσία δηλώνει ότι δεν έχει εντοπίσει αξιόπιστες αποδείξεις εξωγήινης ζωής, ούτε στοιχεία που να δείχνουν ότι τα UAP έχουν εξωγήινη προέλευση. Επισημαίνει επίσης ότι οι υψηλής ποιότητας παρατηρήσεις είναι περιορισμένες, γεγονός που δεν επιτρέπει ασφαλή επιστημονικά συμπεράσματα.

Η πιθανότητα ζωής στο Σύμπαν

Ο επικεφαλής της NASA εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος σχετικά με την πιθανότητα να ανακαλυφθεί ζωή πέρα από τη Γη.

«Υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε», δήλωσε.

Η τοποθέτησή του δεν συνιστά αναγνώριση ότι έχει ήδη ανακαλυφθεί εξωγήινη ζωή. Εκφράζει την εκτίμηση ότι οι μελλοντικές επιστημονικές έρευνες μπορεί να δείξουν πως απλές μορφές ζωής, όπως οι μικροοργανισμοί, είναι συχνότερες στο Σύμπαν από όσο πιστεύεται σήμερα.

Τα δείγματα του «Perseverance»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δείγματα πετρωμάτων που έχει συλλέξει το ρόβερ «Perseverance» στον Άρη και παραμένουν προς το παρόν στην επιφάνεια του πλανήτη.

Το «Perseverance» έχει ως βασική αποστολή την αναζήτηση ενδείξεων αρχαίας μικροβιακής ζωής και τη συλλογή δειγμάτων για πιθανή μελλοντική μεταφορά τους στη Γη. Η λεπτομερής εξέτασή τους σε επίγεια εργαστήρια θα μπορούσε να προσφέρει σαφέστερες απαντήσεις για το αν ο Άρης φιλοξένησε κάποτε ζωή.

Η NASA έχει ήδη χαρακτηρίσει ορισμένα ευρήματα του ρόβερ ως πιθανές βιοϋπογραφές. Πρόκειται για χημικά ή γεωλογικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από αρχαία μικροβιακή δραστηριότητα, χωρίς όμως να αποκλείονται μη βιολογικές εξηγήσεις.

Το ερώτημα «είμαστε μόνοι;»

Ο Τζάρετ Άιζακμαν, ο οποίος ανέλαβε ως 15ος διοικητής της NASA τον Δεκέμβριο του 2025, τόνισε ότι η αναζήτηση ζωής αποτελεί κεντρικό μέρος της αποστολής της υπηρεσίας.

«Το θέμα με συναρπάζει, επειδή βρίσκεται στην καρδιά αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε στη NASA: να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είμαστε μόνοι», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του δεν αποδεικνύουν ότι η NASA έχει εντοπίσει εξωγήινα σκάφη ή μορφές ζωής. Επιβεβαιώνουν, όμως, ότι υπάρχουν καταγραφές οι οποίες παραμένουν ανεξήγητες και ότι το μεγάλο επιστημονικό ερώτημα για την ύπαρξη ζωής πέρα από τη Γη εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό.