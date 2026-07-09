Η κρεατίνη είναι γνωστή κυρίως ως ένα δημοφιλές συμπλήρωμα στον χώρο της άθλησης, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως για τη βελτίωση της δύναμης και της απόδοσης. Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι ο ρόλος της μπορεί να μην περιορίζεται μόνο στους μυς και στη γυμναστική.

Σύμφωνα με επιστήμονες, αυτό το οικονομικό και ευρέως διαθέσιμο συμπλήρωμα θα μπορούσε να συμβάλει και στην ενίσχυση της ανοσολογικής άμυνας του οργανισμού απέναντι στον καρκίνο.

Συγκεκριμένα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, το UCLA, διαπίστωσαν ότι η κρεατίνη δεν ενισχύει μόνο την αθλητική απόδοση, αλλά και μια κατηγορία ανοσοκυττάρων που ενεργοποιούν και προετοιμάζουν το σώμα ώστε να πολεμήσει τον καρκίνο.

Προηγούμενες μελέτες σε ποντίκια είχαν δείξει ότι η κρεατίνη τροφοδοτεί με ενέργεια τα κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα, δηλαδή λευκά αιμοσφαίρια που βοηθούν τον οργανισμό να καταστρέφει καρκινικά κύτταρα και ιούς. Τώρα, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι το συμπλήρωμα ενισχύει και τα δενδριτικά κύτταρα, τα οποία «συλλαμβάνουν» θραύσματα όγκων και καθοδηγούν τα κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα να επιτεθούν.

Πώς η κρεατίνη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Οι περισσότερες ανοσοθεραπείες λειτουργούν στοχεύοντας τα κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς ανταποκρίνονται σε αυτές. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κρεατίνη μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της θεραπείας, αξιοποιώντας την επίδρασή της στα δενδριτικά κύτταρα.

«Η ανοσοθεραπεία έχει δείξει αξιοσημείωτη προοπτική, αλλά λειτουργεί μόνο σε ένα υποσύνολο ασθενών», σημείωσε η Λίλι Γιανγκ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια μικροβιολογίας, ανοσολογίας και μοριακής γενετικής στο UCLA.

Όπως εξήγησε, «αυτό που δείχνει η μελέτη είναι ότι η κρεατίνη δεν βοηθά μόνο τα Τ-κύτταρα που πολεμούν τον καρκίνο. Ενεργοποιεί επίσης ολόκληρη την υποδομή που τα υποστηρίζει και τα καθοδηγεί. Αυτό καθιστά την κρεατίνη ένα πολλά υποσχόμενο συμπλήρωμα για την ολιστική υποστήριξη της ανοσολογικής απόκρισης από την οποία εξαρτώνται οι σύγχρονες ανοσοθεραπείες».

Τι έδειξε η έρευνα για την κρεατίνη

Για τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό iScience, οι ερευνητές εξέτασαν εάν οι καθημερινές ενέσεις κρεατίνης σε μοντέλα ποντικών με μελάνωμα θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των όγκων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κρεατίνη όχι μόνο επιβράδυνε την ανάπτυξη των όγκων, αλλά αύξησε και τη δραστηριότητα των δενδριτικών κυττάρων που εισέρχονταν σε αυτούς. Επιπλέον, τα δενδριτικά κύτταρα που είχαν δεχθεί την επίδραση της κρεατίνης απελευθέρωναν υψηλότερα επίπεδα χημικών σημάτων, τα οποία προσέλκυαν επιπλέον ανοσοκύτταρα μέσα στον όγκο.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συμπληρωματική χορήγηση κρεατίνης αύξησε τα ενεργειακά επίπεδα των δενδριτικών κυττάρων. Οι ερευνητές παρομοίασαν τον ρόλο της κρεατίνης με αυτόν μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, η οποία επιτρέπει στα δενδριτικά κύτταρα να αποθηκεύουν και να απελευθερώνουν ενέργεια όταν τη χρειάζονται, ακόμη και όταν ανταγωνίζονται τα ταχέως αναπτυσσόμενα καρκινικά κύτταρα για περιορισμένα θρεπτικά συστατικά.

Ο διπλός ρόλος της κρεατίνης στην αντικαρκινική δράση

Ο Τζέιμς Έλστεν-Μπράουν, συν-πρώτος συγγραφέας της μελέτης και μεταπτυχιακός φοιτητής στο εργαστήριο της καθηγήτριας Γιανγκ, δήλωσε: «Η δυνατότητα που βλέπουμε εδώ είναι ότι η κρεατίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με δύο συμπληρωματικούς τρόπους: ως συμπλήρωμα για την ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης ασθενών που ήδη λαμβάνουν ανοσοθεραπεία και ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας εμβολίων που βασίζονται σε δενδριτικά κύτταρα πριν αυτά χορηγηθούν».

Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, οι επιστήμονες εκτιμούν πως η κρεατίνη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο για την ενίσχυση της αντικαρκινικής απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, επειδή η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε κύτταρα και ποντίκια και όχι σε ασθενείς, οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν πρέπει ακόμη να εξαχθούν διατροφικές ή ιατρικές συστάσεις.

Όπως επισημαίνουν, παρότι η κρεατίνη χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και θεωρείται ασφαλής, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν προσθέσουν οποιοδήποτε συμπλήρωμα στη θεραπευτική τους αγωγή.