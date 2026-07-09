Οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, η αγορά δείχνει να αφήνει πίσω της τους εκρηκτικούς ρυθμούς ανατιμήσεων των προηγούμενων ετών. Τα τελευταία στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos αποτυπώνουν μια πιο ήπια άνοδο τόσο στις ζητούμενες τιμές πώλησης όσο και στα ενοίκια, την ώρα που οι τράπεζες εμφανίζονται πιο πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν την αγορά κατοικίας, αυξάνοντας το ποσοστό κάλυψης των στεγαστικών δανείων.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί μια νέα ισορροπία στην αγορά. Από τη μία πλευρά, οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται, διατηρώντας υψηλό το κόστος απόκτησης κατοικίας, από την άλλη όμως, η μεγαλύτερη τραπεζική χρηματοδότηση διευκολύνει περισσότερους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν στην αγορά ακινήτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS-FC, στρατηγικού συνεργάτη του Spitogatos στον τομέα των στεγαστικών δανείων, οι τράπεζες χρηματοδοτούν πλέον μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των ακινήτων σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ο μέσος δείκτης Loan to Value (LTV), δηλαδή το ποσοστό της αξίας του ακινήτου που καλύπτεται από το δάνειο, αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες χρηματοδότησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 90% της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου, ανάλογα με το προφίλ του δανειολήπτη.

Η αύξηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι αξίες των ακινήτων παραμένουν υψηλές. Για παράδειγμα, μια αύξηση της χρηματοδότησης κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μπορεί να μεταφραστεί σε επιπλέον δάνειο 12.500 ευρώ για κατοικία αξίας 250.000 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά τα ίδια κεφάλαια που απαιτείται να διαθέτει ο αγοραστής.

Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των αιτήσεων εγκρίνεται σχεδόν στο σύνολο του ποσού που ζητείται, καθώς οι εγκρίσεις κυμαίνονται από 83% έως και 96%, ανάλογα με το ύψος του δανείου.

Παρά τη διευκόλυνση αυτή, οι ζητούμενες τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 6,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Πρόκειται πάντως για σαφή επιβράδυνση σε σχέση με την περσινή ετήσια αύξηση, που είχε διαμορφωθεί στο 9,7%.

Ακόμη πιο ήπια είναι η εικόνα στην αγορά ενοικίων. Η μέση ζητούμενη τιμή μίσθωσης κατοικιών αυξήθηκε μόλις κατά 1,3% σε ετήσια βάση, όταν έναν χρόνο νωρίτερα η αντίστοιχη μεταβολή έφθανε το 7,2%.

Στην Αττική, οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,3%, έναντι 9,4% πριν από έναν χρόνο, ενώ τα ενοίκια συνέχισαν να κινούνται ανοδικά με ρυθμό 4,5%, γεγονός που αποτυπώνει ότι η ζήτηση για κατοικίες προς μίσθωση εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα είναι ανάλογη. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 7,7%, έναντι 11,4% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι τιμές ενοικίασης ενισχύθηκαν κατά 6,6%, επίσης χαμηλότερα από το 10,9% που είχε καταγραφεί το 2025.

Οι ακριβότερες περιοχές της χώρας παραμένουν τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες, όπου η μέση ζητούμενη τιμή αγοράς κατοικίας διαμορφώνεται στα 4.231 και 4.063 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αντίστοιχα. Στην πρώτη πεντάδα ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, η Λευκάδα και τα Χανιά.

Στις ενοικιάσεις, οι Κυκλάδες εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση με μέση ζητούμενη τιμή 14,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν τα Νότια Προάστια και το κέντρο της Αθήνας.

Στον αντίποδα, η Καστοριά διατηρεί τη θέση της οικονομικότερης περιοχής της χώρας για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 585 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν η Φλώρινα, η Κοζάνη, το Κιλκίς και η Καρδίτσα. Στις μισθώσεις, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στην Πέλλα.

Σε επίπεδο Αττικής, η Βουλιαγμένη εξακολουθεί να αποτελεί την ακριβότερη περιοχή τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας. Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης φθάνει τα 7.364 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η αντίστοιχη τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα 22 ευρώ. Στις πρώτες θέσεις ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό, η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό.

Αντίθετα, ο Βαρνάβας αποτελεί την οικονομικότερη περιοχή της Αττικής για αγορά κατοικίας, ενώ ο Άγιος Στέφανος εμφανίζει τις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης.

Από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών ξεχωρίζει η Δροσιά, όπου οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 30,2% μέσα σε έναν χρόνο, εξέλιξη που αποδίδεται και στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατοικιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης η Δάφνη, η Λυκόβρυση, ο Ταύρος και η Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στις ενοικιάσεις τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η Δραπετσώνα.

Στη Θεσσαλονίκη, η Καλαμαριά παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, ενώ η Μυγδονία εξακολουθεί να αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατέγραψαν η Ξηροκρήνη – Παναγία Φανερωμένη, η Σταυρούπολη και η περιοχή Σφαγεία – Ιχθυόσκαλα, επιβεβαιώνοντας ότι η κινητικότητα στην αγορά κατοικίας παραμένει έντονη, έστω και με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.