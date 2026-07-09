Ο Όμιλος AKTOR και η Motor Oil υπέγραψαν πλαίσιο βασικών όρων για την απόκτηση από την AKTOR ποσοστού 50% της Dioriga Gas.

Η Dioriga Gas είναι φορέας κατασκευής και λειτουργίας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η οποία προβλέπεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από την υπογραφή των οριστικών συμβάσεων μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και από τη λήψη των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Η σημασία της συμφωνίας για τους δύο ομίλους

Η Motor Oil αναφέρει ότι η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της για την ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η συναλλαγή αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του έργου του FSRU, μέσω της διεύρυνσης της χρηματοδοτικής, επιχειρησιακής και εμπορικής του βάσης.

Από την πλευρά του, ο Όμιλος AKTOR αναφέρει ότι η συμφωνία εντάσσεται στο επιχειρηματικό του σχέδιο για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, η συναλλαγή συνδέεται επίσης με τη συμμετοχή του σε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή.