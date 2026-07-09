Η απουσία μίας εξειδικευμένης νοσοκομειακής μονάδας για ιπποειδή στην περιφέρεια Αττικής στέρησε τη δυνατότητα σωτηρίας από το άλογο που είχε η Ανθή Βούλγαρη, το οποίο κατέληξε μετά από μάχη με οξύ κολικό.

Η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης εμφανίστηκε σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης σε βίντεο που κοινοποίησε στο διαδίκτυο, περιγράφοντας το χρονικό της απώλειας αλλά και το σοβαρό κενό που εντοπίζεται στις υγειονομικές υποδομές της χώρας για τα μεγάλα ζώα.

Μέσα από την προσωπική της εξομολόγηση, η Ανθή Βούλγαρη περιέγραψε αυτούσια τις δραματικές στιγμές:

«Χθες έχασα το αλογάκι μου από κολικό. Έχει περάσει σχεδόν μια μέρα, 24 ώρες, και σκέφτομαι τι θα μπορούσα να έχω κάνει περισσότερο. Δυστυχώς, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω, γιατί στην Αττική δεν υπάρχει μια κλινική μεγάλων ζώων.

Το άλογο σφάδαζε από τον πόνο και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε με τον γιατρό που δεν έφυγε στιγμή από κοντά του μία-μισή μέρα που προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε στη ζωή ήταν να του δίνουμε ορό, φάρμακα και ό,τι άλλο τέλος πάντων περνούσε από το χέρι του».

Η έκκληση για την κλινική στο Μαρκόπουλο

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, εστιάζεται στο γεγονός ότι η Αθήνα διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως παραμένουν ανενεργές για το κοινό. Η Ανθή Βούλγαρη έστρεψε τα βέλη της προς τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Πραγματικά θεωρώ απαράδεκτο, στην Αττική που υπάρχουν τόσα άλογα, τόσα ιπποειδή, να μην υπάρχει… μάλλον, η κλινική που είναι στο Μαρκόπουλο, που ήταν στον Ιππόδρομο και στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, υπάρχει. Είναι εξοπλισμένη, απλά είναι κλειστή. Και απορώ γιατί;»

Η δημοσιογράφος απηύθυνε δημόσια έκκληση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Αθλητισμού και την αρμόδια Ομοσπονδία ώστε να βρεθεί άμεση λύση για την επαναλειτουργία του χώρου. Προκειμένου η μονάδα να καταστεί οικονομικά βιώσιμη, κατέθεσε την πρόταση να μετατραπεί σε μικτό κέντρο, όπου τα έσοδα από τη νοσηλεία μικρών κατοικιδίων θα καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του τμήματος των μεγάλων ζώων.