Στον αποκλειστικό όροφο «La Suite» του διάσημου παριζιάνικου εστιατορίου Girafe δείπνησε η Τζένιφερ Λόπεζ, επιλέγοντας να απομονωθεί πλήρως με την παρέα της κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γαλλία.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, συνοδευόμενη από την αδελφή της, Lynda Lopez, και μέλη της προσωπικής της ομάδας, δέσμευσε τον πιο πριβέ χώρο του καταστήματος στην πλατεία Τροκαντερό, το οποίο προσφέρει άμεση θέα στον Πύργο του Άιφελ και ειδικεύεται στα ψάρια και τα θαλασσινά.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί σταθερό προορισμό για την παγκόσμια ελίτ της μόδας και του θεάματος, έχοντας φιλοξενήσει ονόματα όπως η Beyonce, η Kim Kardashian, η Dua Lipa και η Zendaya.

Για την Τζένιφερ Λόπεζ το Girafe είναι ένας γνώριμος σταθμός, καθώς στον ίδιο χώρο είχε επιλέξει να γιορτάσει και τα 53α γενέθλιά της, κατά την περίοδο του γάμου της με τον Ben Affleck.

Το κόστος της κράτησης και η γαλλική κουζίνα

Η επιλογή της «La Suite» συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό υπόβαθρο, καθώς ολόκληρος ο όροφος παραχωρείται μόνο για ιδιωτικές κρατήσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού Vanitatis, η δυναμική του κόστους γίνεται αντιληπτή από το γεγονός ότι ένα προκαθορισμένο μενού για την Ημέρα της Βαστίλης στον συγκεκριμένο χώρο αγγίζει τα 475 ευρώ ανά άτομο.

Με δεδομένη την πολυμελή συνοδεία της τραγουδίστριας και την πλήρη δέσμευση του ορόφου για το βράδυ της Τετάρτης, το τελικό ποσό της κράτησης υπολογίζεται πολλαπλάσιο.

Πρώτη γραμμή στην επίδειξη της Celia Kritharioti

Η βραδινή έξοδος ολοκληρώθηκε νωρίς, καθώς το επόμενο πρωί η Τζένιφερ Λόπεζ και η αδελφή της βρέθηκαν στο front row για την παρουσίαση της νέας συλλογής που υπέγραψε η Σίλια Κριθαριώτη, στο πλαίσιο της τελευταίας ημέρας της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής.

Για την εμφάνισή της στο fashion show, η Λατίνα σταρ επέλεξε ένα nude ημιδιάφανο φόρεμα της Ελληνίδας σχεδιάστριας, κεντημένο με παγιέτες και κρυστάλλους, το οποίο συνδύασε με λευκή γούνινη ετόλ, βαθύ ντεκολτέ και μακιγιάζ σε μπρονζέ τόνους. Δίπλα της, η Lynda Lopez κινήθηκε σε παρόμοια αισθητική γραμμή, επιλέγοντας ένα λευκό τούλινο φόρεμα με κεντήματα, πέτρες και λαιμόκοψη σε σχήμα V.