Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος, με ανάρτησή του στο Facebook, ζήτησε να πραγματοποιηθεί χωρίς αλλαγές η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η συνεδρίαση καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία, επισημαίνοντας ότι έχει συγκληθεί έπειτα από αίτημα μελών του οργάνου και δεν μπορεί να αναβληθεί.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!!

Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος, οπως ειχα ζητησει, ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!!

Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ.

Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη!»