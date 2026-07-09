Επίθεση από λιοντάρι, και συγκεκριμένα από λέαινα, δέχτηκε ένας άνδρας και για να σωθεί δεν επιτέθηκε στο άγριο ζώο, αντιθέτως το χάιδεψε και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να γλιτώσει τη ζωή του.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου στο χωριό Γκαρατζίγια, στην επαρχία Μπαβναγκάρ του Γκουτζαράτ, στην Ινδία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το άγριο αιλουροειδές περιφερόταν στην περιοχή, μέχρι που το εντόπισαν οι κάτοικοι και άρχισαν να ουρλιάζουν, πιστεύοντας ότι έτσι θα το απομάκρυναν. Αντιθέτως, πέτυχαν το αντίστροφο αποτέλεσμα, με τη λέαινα να τρομάζει και να επιτίθεται στον Καλουμπάι Μπογκάμπαϊ Γκαμάρα, το πρώτο άτομο που είδε μπροστά της.

Ο άνδρας που είχε πάει να βοσκήσει τα βοοειδή του έπεσε στο έδαφος με το λιοντάρι να βρίσκεται πάνω του. Τότε, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, άρχισε να χαϊδεύει το άγριο ζώο για να δείξει ότι εκείνος δεν αποτελεί απειλή και πράγματι λειτούργησε.

Το λιοντάρι για περίπου μισή ώρα κρατούσε γραπωμένο τον βοσκό, χωρίς να τον τραυματίσει και στη συνέχεια κρύφτηκε στο παρακείμενο δάσος.

Ο Γκαμάρα, μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ, είπε ότι «πήγαινα να ταΐσω τα βοοειδή μου, όταν η λιονταρίνα μου επιτέθηκε ξαφνικά από πίσω και με έριξε κάτω. Μου άρπαξε το χέρι και δεν με άφηνε για πολύ ώρα».

Δείτε βίντεο από την επίθεση: