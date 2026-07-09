Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να χτίσει νέο γήπεδο και αυτό δεν θα είναι στο σημείο στο οποίο βρίσκεται το Όλντ Τράφορντ αλλά σε άλλη τοποθεσία, με τους ιδιοκτήτες του συλλόγου να έχουν αγοράσει την έκταση.

Μπορεί το Όλντ Τράφορντ να είναι το γήπεδο με το οποίο έχουν ταυτιστεί οι «κόκκινοι διάβολοι», εκεί που έζησαν μεγάλες χαρές και πίκρες, η ζωή όμως προχωράει και οι ιδιοκτήτες του κλαμπ αποφάσισαν πως πρέπει να χτιστεί νέο γήπεδο.

Αυτό, όπως ανακοίνωσε η Γιουνάιτεντ, θα είναι σε μια έκταση που έχει αγοραστεί και η οποία βρίσκεται 350 μέτρα μακριά από το «θέατρο των ονείρων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ, το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 100.000 θεατών και θα στεγάζονται σε αυτό χώροι για αθλητισμό, διασκέδαση και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπολογίζουν πως θα υπάρξουν 48.000 θέσεις εργασίας και ως τις 20 Ιουκίου αναμένεται η πρώτη έγκριση του σχεδίου, με τις μελέτες να ολοκληρώνονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Γιουνάιτεντ, το έργο θα αποφέρει κέρδη ύψους 7 δισ. ευρώ για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.