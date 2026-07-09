Η Ντιναμό Κιέβου και η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ έμειναν στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει τη ρεβάνς για να μάθει τον αντίπαλό του στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με τους Ουκρανούς να είναι καλύτεροι από το ξεκίνημα, να έχουν κατοχή μπάλας και να κάνουν το παιχνίδι τους, ψάχνοντας το γκολ.

Η Ντιναμό είχε ευκαιρίες για να πετύχει, με κορυφαία το δοκάρι του Σαπαρένκο στο 79′, δεν το έκανε όμως και η Κλουζ άντεξε και πήρε το 0-0, οπότε όλα θα κριθούν στη ρεβάνς.

Αυτή θα γίνει την επόμενη Πέμπτη (16/9) στη Ρουμανία και όποια ομάδα προκριθεί θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο.