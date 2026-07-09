Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην ατζέντα της συζήτησης, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις και τονίζοντας ότι «δεν επιλέγουμε εμείς τις κρίσεις που θα κληθούμε να διαχειριστούμε, οι κρίσεις επιλέγουν εμάς. Αυτό που επιλέγουμε, όμως, είναι οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε στο Eurogroup».

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, «ο πυρήνας -και θα έλεγα η ιστορική αποστολή- του Eurogroup είναι να διαφυλάσσει τα θεμέλια και τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Και ενώ θα υποστήριζα ότι αυτή η αποστολή είναι απολύτως απαραίτητη, ακόμη και υπαρξιακής σημασίας, θα πρόσθετα επίσης ότι δεν αρκεί στον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Δεν αρκεί. Γιατί; Επειδή βλέπουμε τη μεγαλύτερη και πιο ριζική μετατόπιση της τεχνολογικής και οικονομικής ισχύος που έχει σημειωθεί εδώ και δεκαετίες».

«Ταυτόχρονα, ο κόσμος στον οποίο ζούμε αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Εμείς, ως υπουργοί Οικονομικών, έχουμε μια πολύ σημαντική ευθύνη, να διασφαλίσουμε τις οικονομικές βάσεις για την ευημερία, την ανάπτυξη και το αύριο. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποστολή μας έχει διττό χαρακτήρα. Αυτή η διττή φύση της αποστολής αντικατοπτρίζεται τόσο στο πρόγραμμα εργασίας όσο και στη σημερινή μας ατζέντα».

«Σήμερα, για παράδειγμα, θα συζητήσουμε τη δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, προσπαθώντας να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα στον κόσμο», ανέφερε.

Για το ζήτημα της ψηφιακής χρηματοδότησης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «σήμερα το Eurogroup θα υιοθετήσει κοινή θέση, εκ μέρους των υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης, σχετικά με την ψηφιακή χρηματοδότηση». Παράλληλα, αναφέρθηκε «στα θετικά νέα που είχαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την ψηφιακή χρηματοδότηση». Όπως σημείωσε, «η στρατηγική μας είναι, και πάλι, διττή: από τη μία πλευρά, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας, το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία έως το 2029. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε ότι πρέπει να απελευθερωθεί η ιδιωτική καινοτομία γύρω από αυτή τη σημαντική δημόσια υποδομή, καθώς υπάρχουν σημαντικά οφέλη».

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα συζητηθεί παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Mistral, Arthur Mensch, τόνισε ότι «πρόκειται για μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη και, θα έλεγα, στον κόσμο». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αυτό συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση. Πρόκειται για τη συζήτηση σχετικά με την τεχνολογική κυριαρχία και το πώς θα δημιουργήσουμε τεχνολογικούς πρωταθλητές στην Ευρώπη. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει, κυριολεκτικά, να γίνουμε πιο φιλόδοξοι».

«Διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό, την επιστημονική έρευνα και τα κεφάλαια, αλλά εξακολουθούμε να υστερούμε στην ικανότητά μας να μετατρέπουμε αυτά τα κεφάλαια σε επενδύσεις. Υστερούμε επίσης στην ικανότητά μας να διασφαλίζουμε ότι οι εταιρείες αυτές όχι μόνο δημιουργούνται στην Ευρώπη, αλλά και αναπτύσσονται και παραμένουν στην Ευρώπη. Αυτή είναι η φιλόδοξη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, «η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές ευκαιρίες για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, όσον αφορά την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τον συνολικό μετασχηματισμό που μπορεί να επιφέρει σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρώπη και παγκοσμίως».

«Ταυτόχρονα, όμως, ενέχει και πολύ σημαντικούς κινδύνους. Τα πρόσφατα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που έχουμε δει, όπως για παράδειγμα εκείνα της Anthropic, καταδεικνύουν ότι αυτά τα συστήματα μπορούν να αποκαλύψουν τις ευπάθειες σχεδόν κάθε συστήματος στον κόσμο, και ασφαλώς των συστημάτων του χρηματοπιστωτικού μας οικοσυστήματος στην Ευρώπη. Επομένως, πρέπει να έχουμε επίγνωση τόσο των ευκαιριών όσο και των κινδύνων. Πρόκειται ασφαλώς για μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι «ελπίζουμε η κατάσταση να αποδειχθεί προσωρινή», σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε προβλέψεις». «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το σπίτι μας σε τάξη, να προωθήσουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές, όλες τις πολιτικές και όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε πιο ανθεκτικοί», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, «η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι ένα στοιχείο που έχω αναφέρει πολλές φορές, προερχόμενο από το ΔΝΤ. Οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν κατά 12% μικρότερες από ό,τι θα ήταν, ακριβώς χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε στις ενεργειακές υποδομές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επομένως, το μήνυμα είναι: μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης, όπως έγινε γνωστό, θα έχει αύριο συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ερωτηθείς για την ατζέντα της συζήτησης, ανέφερε ότι θα εξεταστούν το πρόγραμμα εργασίας του Eurogroup και οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και «ο τρόπος με τον οποίο το Eurogroup και οι υπουργοί Οικονομικών μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίησή τους και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος». «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που μόλις ανέφερα, ιδίως εκείνες που αφορούν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», κατέληξε.