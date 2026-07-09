Στο φως της δημοσιότητας βγήκε βίντεο από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο και δείχνει το πύρινο «μανιτάρι» που σχηματίστηκε από τη δεύτερη έκρηξη.

Το βίντεο προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων δείχνει και τις σκηνές πανικού που ακολούθησαν, με την Πυροσβεστική να δίνει μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Για τη φωτιά έχουν συλληφθεί δύο άτομα, καθώς από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκρήξεις που τραυμάτισαν συνολικά 11 άτομα.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με θερμές εργασίες με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου και ασετιλίνης.

Η φωτιά εκτιμάται ότι επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο, το οποίο βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η ισχυρή έκρηξη. Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία, συγκέντρωσαν ευρήματα και εξετάζουν το σύνολο των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 07:40, σε χώρο συνεργείου και εμπορίας ανταλλακτικών στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Αρχικά σημειώθηκε μικρότερη έκρηξη και λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δεύτερη, πολύ ισχυρότερη, από την οποία προκλήθηκαν οι περισσότεροι τραυματισμοί.

Το 112 και η μεγάλη κινητοποίηση

Λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπές κυκλοφορίας και αποκλεισμό δρόμων γύρω από τη βιομηχανική ζώνη.

Στην κατάσβεση κινητοποιήθηκαν αρχικά 32 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Το έργο τους δυσχέραναν το μεγάλο θερμικό φορτίο, τα εύφλεκτα υλικά και η παρουσία του βυτιοφόρου προπανίου.

Η φωτιά οριοθετήθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στον χώρο για την πλήρη κατάσβεση και την ασφαλή έρευνα στα συντρίμμια.

Η προανάκριση συνεχίζεται υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί και οι ενέργειες που προηγήθηκαν της φωτιάς και της ισχυρής έκρηξης.