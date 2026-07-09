Έντεκα τραυματίες, από τους οποίους οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκαύματα, και εκτεταμένες καταστροφές σε τέσσερις επιχειρήσεις είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00, σε επαγγελματικό χώρο στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικές εγκαταστάσεις με εύφλεκτα υλικά. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε λίγο πριν από τις 13:30, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στην περιοχή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων.

Ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ μέσω του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την επικίνδυνη ζώνη. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου.

Η έκρηξη που επέκτεινε τη φωτιά

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και ακολούθησε η ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την προανακριτική διαδικασία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιχείρηση κατασκευής ή επισκευής σουστών.

Οι φλόγες φέρεται στη συνέχεια να έφτασαν σε χώρο όπου βρισκόταν βυτιοφόρο ή άλλη εγκατάσταση με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας έκρηξη και ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Πρόκειται ακόμη για προκαταρκτική εκτίμηση των αρχών και όχι για οριστικό πόρισμα. Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής συνεχίζει να συγκεντρώνει μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία από τους χώρους που καταστράφηκαν.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και τυχόν ποινικές ευθύνες για την έναρξη της φωτιάς, τη φύλαξη των εύφλεκτων υλικών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Τέσσερις επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές

Η καταστροφή δεν περιορίστηκε στην επιχείρηση όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ζημιές υπέστησαν συνολικά τέσσερις επαγγελματικοί χώροι, ενώ μία από τις επιχειρήσεις καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τέσσερα ειδικά οχήματα, μεταξύ των οποίων βραχιονοφόρα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετείχε επίσης ειδικό όχημα υποστήριξης αναπνευστικών συσκευών, λόγω του πυκνού καπνού και της επικινδυνότητας των υλικών που καίγονταν.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει αρχικά η παρουσία οχήματος που θεωρήθηκε ότι μετέφερε προπάνιο. Αργότερα οι αρχές ανακοίνωσαν λήξη του συγκεκριμένου συναγερμού, χωρίς να παύσει η επιφυλακή για άλλες δεξαμενές και εύφλεκτα υλικά στην περιοχή.

Έντεκα τραυματίες στα νοσοκομεία

Συνολικά έντεκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν ή προσήλθαν σε νοσοκομεία μετά τη φωτιά και την έκρηξη.

Στο Θριάσιο Νοσοκομείο διακομίστηκαν έξι τραυματίες. Δύο από αυτούς διασωληνώθηκαν με σοβαρά εγκαύματα, τρεις αντιμετώπισαν ελαφρότερα εγκαύματα, ενώ ένας έλαβε εξιτήριο.

Στο Αττικόν μεταφέρθηκαν ή προσήλθαν πέντε ακόμη άτομα. Ένας άνδρας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρύτερους τραυματισμούς. Νεότερη ενημέρωση ανέφερε ότι δύο από αυτούς έλαβαν εξιτήριο, ένας μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και ένας παρέμεινε για νοσηλεία.

Οι τρεις βαρύτερα τραυματισμένοι δίνουν μάχη με σοβαρά εγκαύματα, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας»

Μετά το περιστατικό, το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες ασφαλείας στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη.

Ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, κατήγγειλε ελλείψεις στους ελέγχους και υποστήριξε ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό για να εποπτεύουν συστηματικά τους χώρους εργασίας.

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι στην περιοχή λειτουργούν διυλιστήρια, αποθήκες, βιομηχανίες και εταιρείες που διαχειρίζονται χημικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες.

«Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα», δήλωσε, καλώντας την κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο και τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Καταγγελία ότι επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία ότι εργαζόμενοι παρέμεναν σε γειτονικές επιχειρήσεις παρά τη φωτιά, τον πυκνό καπνό και το μήνυμα του 112.

Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου υποστήριξε ότι μέλη της διοίκησής του χρειάστηκε να μεταβούν σε χώρους εργασίας και να ζητήσουν την απομάκρυνση του προσωπικού.

«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε, γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουν», κατήγγειλε.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου και θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις λειτουργούσαν, αν είχαν ενημερωθεί για την εκκένωση και αν παραβιάστηκαν κανόνες προστασίας του προσωπικού.

«Περίπου 460 φωτιές σε δύο χρόνια»

Ο Σταύρος Χρηστίδης υποστήριξε ακόμη ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές μέσα σε δύο χρόνια.

Ο αριθμός προέρχεται από την τοποθέτηση του Εργατικού Κέντρου και δεν συνοδεύτηκε από αναλυτικό επίσημο μητρώο περιστατικών. Αναδεικνύει, ωστόσο, την έντονη ανησυχία για τη συχνότητα των πυρκαγιών σε μία περιοχή όπου συνυπάρχουν βιομηχανικές μονάδες, αποθήκες, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, εύφλεκτα υλικά και κατοικημένες ζώνες.

Το περιστατικό επαναφέρει έτσι το ευρύτερο ζήτημα της πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων, της επάρκειας των ελέγχων, της ύπαρξης πυροσβεστικών υποδομών και των σχεδίων οργανωμένης εκκένωσης.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας

Μετά την οριοθέτηση της φωτιάς, το βάρος μεταφέρεται στην έρευνα για τα αίτια και τις ευθύνες.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής θα πρέπει να εξακριβώσει από ποιο ακριβώς σημείο ξεκίνησε η πυρκαγιά, τι εργασίες πραγματοποιούνταν, ποια εύφλεκτα υλικά βρίσκονταν στους χώρους και αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθεί αν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, έξοδοι διαφυγής, μέσα κατάσβεσης και διαδικασίες απομάκρυνσης των εργαζομένων.

Η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο μπορεί να οριοθετήθηκε, όμως άφησε πίσω της τρεις ανθρώπους βαριά τραυματισμένους, έντεκα συνολικά τραυματίες, κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της Αττικής.