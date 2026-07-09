Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- σε εργοστάσιο ανταλλακτικών φορτηγών. Από το σημείο έχει παραληφθεί άτομο με σοβαρά τραύματα ΕΚΑΒ για νοσοκομείο.

Πριν από λίγο, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα. Αναλυτικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Ασπροπύργου της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή οδού #Μεγαρίδος_Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς #Άσπρόπυργο μέσω οδού #Αγίου_Γεωργίου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026

Στο εργοστάσιο υπάρχει και ένα φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, το οποίο δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.