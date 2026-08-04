Η κάμερα του Newsbeast βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πύρινων μετώπων στη Δυτική Αττική, καταγράφοντας την εξέλιξη της φωτιάς στην Ψάθα και τη Λούμπα.

Οι φλόγες υποχώρησαν, τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρήψεις όμως και οι σειρήνες δεν έχουν σταματήσει να ηχούν. Αυτό που έμεινε, όμως, είναι πολύ πιο δύσκολο να σβήσει.

Η κάμερα του Newsbeast βρέθηκε στα σημεία όπου ο πύρινος όλεθρος άφησε το πιο βαρύ του αποτύπωμα, στην Ψάθα και τη Λούμπα της Δυτικής Αττικής. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες δινόταν μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες, σήμερα κυριαρχεί η απόλυτη σιωπή. Μια σιωπή που διακόπτεται μόνο από τον αέρα, ο οποίος παρασέρνει τη στάχτη και τη μυρωδιά του καμένου.

Το τοπίο μοιάζει αγνώριστο. Ολόκληρες πλαγιές έχουν μετατραπεί σε ένα απέραντο μαύρο πέπλο. Τα πεύκα στέκουν όρθια, αλλά νεκρά, σαν σκιές του ίδιου τους του εαυτού. Η γη είναι ακόμη ζεστή σε πολλά σημεία, ενώ μικρές εστίες συνεχίζουν να καπνίζουν, υπενθυμίζοντας ότι η μάχη με τη φωτιά δεν τελειώνει τη στιγμή που σβήνουν οι τελευταίες φλόγες.

Λίγες ώρες νωρίτερα, πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη χωρίς σταματημό. Με αυταπάρνηση, εξάντληση και ελάχιστες στιγμές ανάπαυσης, πάλευαν να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, σπίτια και ό,τι είχε απομείνει από το δάσος. Πάνω από τα κεφάλια τους, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν αδιάκοπες ρίψεις, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την ανεξέλεγκτη πορεία της πυρκαγιάς.

Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Δεν υπάρχουν πια οι τεράστιες φλόγες που υψώνονταν στον ουρανό. Υπάρχουν μόνο τα σημάδια που άφησαν πίσω τους. Καμένες εκτάσεις που χάνονται μέχρι εκεί που φτάνει το βλέμμα, κορμοί δέντρων που μοιάζουν με μαύρα γλυπτά και μια φύση που θα χρειαστεί χρόνια για να ξαναβρεί τον βηματισμό της.

Η καταστροφή δεν αποτυπώνεται μόνο στις εικόνες. Αποτυπώνεται και στα πρόσωπα των ανθρώπων που έζησαν από κοντά τον εφιάλτη. Στην αγωνία όσων είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια τους. Στην κούραση των πυροσβεστών που έδωσαν μάχη με αντίπαλο τον δυνατό άνεμο, τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κάθε καμένο δέντρο αφηγείται μια ιστορία. Κάθε κομμάτι γης που έγινε στάχτη θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία της φύσης. Χρειάστηκαν λίγες μόνο ώρες για να χαθεί ένας φυσικός πλούτος που δημιουργήθηκε μέσα σε δεκαετίες.

Η κάμερα του Newsbeast κατέγραψε όχι μόνο τη μάχη της κατάσβεσης, αλλά και τη σκληρή πραγματικότητα που αφήνει πίσω της κάθε μεγάλη πυρκαγιά. Ένα τοπίο πληγωμένο, ανθρώπους που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής και μια γη που περιμένει, σιωπηλά, την ημέρα που θα πρασινίσει ξανά.

Στο βίντεο που ακολουθεί, το Newsbeast καταγράφει το οδοιπορικό στα καμένα της Ψάθας και της Λούμπας, εκεί όπου η στάχτη έχει καλύψει τα πάντα και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για το πραγματικό κόστος του πύρινου ολέθρου.

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