Η Georgina Rodriguez τοποθετήθηκε δημόσια για τα επικριτικά σχόλια που δέχεται σχετικά με τη σιλουέτα της, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον διάλογο που είχε για το ζήτημα αυτό με τον σύζυγό της, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με αφορμή τις φωτογραφίες από τις διακοπές της σε σκάφος, η Georgina Rodriguez δημοσίευσε μια εκτενή αναφορά στην προσωπική της σελίδα στο Instagram, γράφοντας:

«Τον τελευταίο καιρό είδα κάθε είδους σχόλια κάτω από φωτογραφίες μου σε σκάφος. Κάποιοι σχολιάζουν το σώμα μου, ενώ άλλοι με υπερασπίζονται. Το συζητούσα με τον Κρις και του είπα: “Με ανησυχεί που ο κόσμος με αποκαλεί πλέον χοντρή, γιατί η εικόνα μου είναι μέρος της δουλειάς μου”.»

Σύμφωνα με την ίδια, ο ποδοσφαιριστής τοποθετήθηκε επί του θέματος λέγοντάς της:

«Δεν ζεις από την εικόνα σου. Ζεις από αυτό που είσαι. Μια υπέροχη γυναίκα. Όμορφη, με εκπληκτικό σώμα, μητέρα, καλός άνθρωπος, επιτυχημένη και κάποια που ζει με αγάπη. Τι περισσότερο θα μπορούσες να θέλεις; Είναι φυσικό να υπάρχουν άνθρωποι που σε ζηλεύουν.»

«Το σώμα μου θα αλλάζει, όπως αλλάζει το σώμα κάθε γυναίκας. Και εύχομαι να συνεχίσει να αλλάζει για πολλά ακόμη χρόνια, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι συνεχίζω να ζω.», αναφέρει μεταξύ άλλων η Georgina Rodriguez

Η τοποθέτηση για τα πρότυπα ομορφιάς

Η Georgina Rodriguez σημείωσε σχετικά με την αξιολόγηση των γυναικών: «Η αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται από την εξωτερική του εμφάνιση ή από τη γνώμη αγνώστων.»

Παράλληλα, η ίδια προσέθεσε για την επαναλαμβανόμενη φύση των σχολίων:

«Το αστείο είναι ότι αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάθε χρόνο το σώμα μου γίνεται θέμα συζήτησης. Αναρωτιέμαι: Ποιος καθορίζει ποιο είναι το “σωστό” σώμα; Ποιος έθεσε αυτά τα πρότυπα; Πιστεύουμε ακόμη ότι η ευτυχία έχει συγκεκριμένο μέγεθος;»

Αναφερόμενη στη σχέση με τη σιλουέτα της, η Georgina Rodriguez υπογράμμισε:

«Αγαπώ τις καμπύλες μου. Αγαπώ την ελευθερία να ζω μέσα στο σώμα που επιλέγω. Στο σώμα που με στηρίζει, που μου επέτρεψε να αγκαλιάσω ανθρώπους, να φέρω ζωή στον κόσμο, να πέσω και να σηκωθώ ξανά. Είναι ένα σώμα που αξίζει σεβασμό, αγάπη και ευγνωμοσύνη σε κάθε εκδοχή του.»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Georgina Rodriguez σημείωσε:

«Για μένα η πραγματική επιτυχία δεν ήταν ποτέ να χωράω σε ένα πρότυπο που κανείς δεν ξέρει ποιος επινόησε. Πραγματική επιτυχία είναι να ζω με ηρεμία, να είμαι δίπλα στους ανθρώπους που αγαπώ, να απολαμβάνω τον χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου, να φροντίζω την υγεία μου, να γελάω, να μαθαίνω και να ζω.»