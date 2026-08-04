Η Υρώ Μανέ περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική στιγμή, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος ενημέρωσε ότι, παρά το πένθος, η αποψινή παράσταση του έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» στη Χίο θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο ηθοποιός και βουλευτής γνωστοποίησε την απώλεια με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι ο θίασος βρίσκεται ήδη στη Χίο για τη μοναδική προγραμματισμένη παράσταση.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος. Όντας ο θίασός μας στη Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε, αφιερώνοντας την παράστασή μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στη μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας…

Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό, για τη μοναδική προγραμματισμένη παράστασή μας στη Χίο.

Κουράγιο, Υρώ… Είμαστε όλοι πλάι σου… Καλό ταξίδι στην αγαπημένη σου μητέρα, που θα μας βλέπει από τον ουρανό και θα χαμογελά…»

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Σπύρος Μπιμπίλας, η προγραμματισμένη εμφάνιση του θιάσου στη Χίο δεν ακυρώνεται. Η παράσταση θα ανέβει κανονικά, με τους συντελεστές να την αφιερώνουν στη μνήμη της μητέρας της Υρώς Μανέ.