Το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική απέκλεισε ο Μάρκος Σεφερλής, αποκαλύπτοντας πως κατά το παρελθόν έχει δεχτεί σχετικές προτάσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός και κωμικός παραχώρησε συνέντευξη στο «Secret» των «Παραπολιτικών» και στη Σάσα Σταμάτη, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως ο πολιτικός στίβος ταιριάζει στον χαρακτήρα και στην πορεία του.

Όπως εξήγησε, ο δικός του ρόλος είναι να προσφέρει γέλιο και ψυχαγωγία στο κοινό, κάτι που πιστεύει ότι οφείλει να συνεχίσει να υπηρετεί.

«Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική. Μου το έχουν προτείνει, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο προορισμός μου. Ο προορισμός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει και θεωρώ ότι όσοι έχουμε αυτό το χάρισμα πρέπει να μένουμε σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Μάρκος Σεφερλής στάθηκε στις απαιτήσεις και στους συμβιβασμούς που, όπως εκτιμά, συνοδεύουν την πολιτική ζωή.

«Η πολιτική είναι ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, το οποίο δεν γνωρίζω. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, ενώ εκεί πολλές φορές αναγκάζεσαι να το κάνεις. Δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική είναι ανέντιμοι. Όταν, όμως, μπαίνεις σε αυτό το σύστημα, δέχεσαι πιέσεις από πολλές πλευρές, κάνεις υποχωρήσεις και μπορεί να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας σου», δήλωσε.

Ο δημοφιλής κωμικός αναφέρθηκε ακόμη στη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας ότι δεν θα ήθελε να τη θέσει σε κίνδυνο για κανέναν λόγο.

«Στα 58 μου χρόνια είμαι αυτός που είμαι, ατόφιος, και γι’ αυτό με αγαπά ο κόσμος. Είμαι αληθινός και ειλικρινής απέναντί του και δεν θέλω αυτή η σχέση να χαλάσει ποτέ», κατέληξε.