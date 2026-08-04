Ανυπολόγιστη καταστροφή άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία, καθώς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων παραδόθηκε στις φλόγες.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περίπου 1.000 ζώα και πτηνά δεν κατάφεραν να σωθούν, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο της επιχείρησης.



Από την έως τώρα καταγραφή έχουν εντοπιστεί νεκρές 21 χοιρομητέρες μαζί με τα μικρά τους, ένας αγριόχοιρος εκτροφής και τρία αρνιά. Παράλληλα, αγνοείται η τύχη περίπου 15 προβάτων.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στα πτηνά της μονάδας. Περίπου 500 φραγκόκοτες κάηκαν, ενώ από τη φωτιά χάθηκαν και 180 κοκόρια ηλικίας μόλις ενός μήνα.



Στον απολογισμό προστίθενται ακόμη περίπου 300 πτηνά, καθώς και 30 χήνες που δεν επέζησαν από την πυρκαγιά.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αποτίμηση της καταστροφής, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η πλήρης καταγραφή. Ήδη, πάντως, οι απώλειες χαρακτηρίζονται εξαιρετικά βαριές για την κτηνοτροφική μονάδα.