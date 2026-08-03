Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, με την Πυροσβεστική να ενισχύει σημαντικά τις εναέριες δυνάμεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση των πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετείχαν 34 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, με τα τρία από αυτά να έχουν ρόλο συντονισμού των επιχειρήσεων.

Το βάρος στην Ψάθα και τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων

Οι μεγαλύτερες προσπάθειες επικεντρώνονται στα μέτωπα πάνω από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, στην Ψάθα, στη Λούμπα και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν επεκταθεί σε περισσότερες κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην Ψάθα, καθώς το απόγευμα οι φλόγες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, κατέβηκαν την πλαγιά και έφτασαν στα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι οι φλόγες εισήλθαν ακόμη και σε κατοικίες. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στο Άνω Αλεποχώρι, όπου υπάρχουν επίσης αναφορές για σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Πέντε μηνύματα του 112 μέσα στην ημέρα

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε συνολικά στην αποστολή πέντε μηνυμάτων μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν προληπτικά τις περιοχές:

Σκέπη,

Κανδήλι,

Μπότσικα,

Άνω Βλυχάδα,

Άγιος Κωνσταντίνος,

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων,

Παπά Περιβόλι,

Ψάθα,

Λούμπα,

Μορφέικα,

Άνω Αλεποχώρι.

Λίγο μετά τις 18:30, εκδόθηκε νέα εντολή εκκένωσης για τους οικισμούς Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι, με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Τεράστια κινητοποίηση επίγειων, εναέριων και θαλάσσιων δυνάμεων

Παράλληλα με τα εναέρια μέσα, στο μέτωπο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν συνεχώς διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί επίσης δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία βρίσκονται ανοιχτά της Ψάθας, της Νέας Περάμου και της Πάχης Μεγάρων, ώστε να συνδράμουν άμεσα σε περίπτωση που απαιτηθεί θαλάσσια απομάκρυνση πολιτών.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., του ΕΚΑΒ, καθώς και λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων, εφόσον χρειαστεί.

Ο συντονισμός όλων των επίγειων, εναέριων και θαλάσσιων επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους ισχυρούς ανέμους, που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.