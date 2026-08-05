Τα ζώδια σήμερα επηρεάζονται άμεσα από τη διέλευση της Σελήνης στον Ταύρο, η οποία σε συνδυασμό με τις όψεις Πλούτωνα και Δία διαμορφώνει συνθήκες πίεσης στα οικονομικά, τις προσωπικές σχέσεις και τις εσωτερικές προτεραιότητες.

Το απογευματινό και βραδινό τέταρτο της Σελήνης επιβάλλει επαναξιολόγηση των ορίων, ενώ οι ισορροπίες απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια σήμερα

Κριός

Η διαχείριση των υλικών αγαθών και των οικονομικών πόρων έρχεται στο προσκήνιο, καθώς η Σελήνη διασχίζει τον Ταύρο. Οι απαιτητικές όψεις με τον Πλούτωνα και τον Δία δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές και οι παρενέργειές τους ενδέχεται να ξεφύγουν, ενώ η τάση εντυπωσιασμού μέσω ακριβών επιλογών δεν προσφέρει ουσιαστική κάλυψη. Η αξία του ατόμου καθορίζεται από τη συμπεριφορά και όχι από την εξωτερική βιτρίνα. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης φέρνει στην επιφάνεια ανασφάλειες σχετικά με την αποδοχή και τη δημιουργική έκφραση, καθιστώντας αναγκαία την εστίαση στην εσωτερική ισορροπία.

Ταύρος

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σχηματίζει πιεστικές όψεις με τον Πλούτωνα και τον Δία, δημιουργώντας την αίσθηση της στασιμότητας. Η αντιμετώπιση των εμποδίων απαιτεί επιμονή και διάθεση προσαρμογής, καθώς τα συναισθήματα δεν πρέπει να κατευθύνουν τις αντιδράσεις σου. Παράλληλα, εντάσεις ενδέχεται να εμφανιστούν στο οικογενειακό περιβάλλον λόγω αισθήματος περιορισμού. Τις βραδινές ώρες, το τέταρτο της Σελήνης υποδεικνύει την ανάγκη για αποκατάσταση της ηρεμίας στον ιδιωτικό σου χώρο και προσωπική αποσυμπίεση.

Δίδυμοι

Έντονη διαίσθηση, όνειρα και προαισθήματα ενεργοποιούνται από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω της εμπλοκής του Πλούτωνα και της Σελήνης στον Ταύρο. Η εξέταση των δεδομένων από νέες οπτικές γωνίες θα φανεί χρήσιμη, ενώ οι επαφές που θα πραγματοποιηθούν αργότερα μπορούν να αποδώσουν σημαντικές πληροφορίες εφόσον τεθούν τα κατάλληλα ερωτήματα. Η χρονική συγκυρία ευνοεί την αποκάλυψη σχεδίων που παρέμεναν στο παρασκήνιο, ειδικά αν αφορούν ενδεχόμενες συνεργασίες. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης ενδείκνυται για νοητική αποφόρτιση.

Καρκίνος

Σχέσεις που διατηρούνται σε εύθραυστες βάσεις περνούν από στάδιο δοκιμασίας. Η δύσκολη όψη της Σελήνης με τον Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια εκκρεμότητες του παρελθόντος, οδηγώντας σε αποστασιοποίηση όσους δεν προτίθενται να εισέλθουν σε διάλογο. Παράλληλα, η συμμετοχή του Δία απαιτεί συγκράτηση στις διαδικτυακές αγορές και στις απρογραμμάτιστες δαπάνες προς αποφυγή οικονομικών υπερβολών. Η αποχή από τις οθόνες κρίνεται ωφέλιμη, ενώ το βραδινό τέταρτο της Σελήνης αναδεικνύει τη σημασία της επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Λέων

Οι πιέσεις μεταξύ Σελήνης και Πλούτωνα ενδέχεται να εκδηλωθούν με συμπεριφορές ελέγχου ή ζήλιας από πρόσωπα του περιβάλλοντός σου, καθιστώντας απαραίτητη την περιφρούρηση της προσωπικής σου ελευθερίας. Τα προειδοποιητικά σημάδια δεν πρέπει να προσπεραστούν. Την ίδια στιγμή, ο Δίας ενισχύει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες, όμως η ανάληψη υπερβολικών ευθυνών εγκυμονεί κινδύνους. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης φέρνει επιπλέον απαιτήσεις, γεγονός που επιβάλλει τη διατήρηση της ψυχραιμίας.

Παρθένος

Η μεθοδικότητα και η συνέπεια αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων σου, καθώς η Σελήνη στον Ταύρο απαιτεί οργάνωση απέναντι στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Η προσωρινή απομόνωση από τον εξωτερικό θόρυβο θα βοηθήσει στην ανάκτηση της συγκέντρωσης. Νέες ιδέες μπορούν να προσφέρουν ενθουσιασμό, χωρίς αυτό να σημαίνει εγκατάλειψη των ήδη δρομολογημένων σχεδίων. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης φέρνει στην επιφάνεια προσωπικές αλήθειες και διευκολύνει την απαλλαγή από μη λειτουργικές συνήθειες.

Ζυγός

Η όψη της Σελήνης με τον Πλούτωνα ενδέχεται να φέρει στην επιφάνεια απαιτητικές ή ασυνήθιστες αντιδράσεις από πλευράς σου. Η κατανόηση των αιτίων πίσω από αυτές τις συμπεριφορές είναι προτιμότερη από τη δικαιολόγησή τους. Παρά την αύξηση της κοινωνικής δραστηριότητας αργότερα μέσα στην ημέρα, συνιστάται προσοχή στις συναναστροφές, καθώς τα πρόσωπα του περιβάλλοντος επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης θα ξεκαθαρίσει ποιοι άνθρωποι προσφέρουν ουσιαστική στήριξη.

Σκορπιός

Η συναισθηματική φόρτιση είναι αυξημένη και η δύσκολη όψη της Σελήνης με τον Πλούτωνα μπορεί να προκαλέσει ευάλωτες καταστάσεις ή υπερβολικές αντιδράσεις. Σε περιπτώσεις πίεσης, ο παράγοντας χρόνος είναι απαραίτητος για την αποκατάσταση της ηρεμίας. Η επιρροή του Δία ενισχύει εξιδανικευμένες προσδοκίες που ενδέχεται να απέχουν από την πραγματικότητα. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης προσφέρει την ευκαιρία για επανακαθορισμό των ορίων και τροποποιήσεις στην καθημερινότητα.

Τοξότης

Οι ρυθμοί της καθημερινότητας επιταχύνονται, με την όψη Σελήνης και Πλούτωνα να αυξάνει τη δραστηριότητα, δημιουργώντας παράλληλα τον κίνδυνο εστίασης στις λεπτομέρειες σε βάρος της συνολικής εικόνας. Η διαχείριση της ενέργειας και του χρόνου απαιτεί προσοχή. Παρότι συνεργάτες ή φίλοι ενδέχεται να προσφέρουν υποστήριξη, η τάση διατήρησης του ελέγχου μπορεί να προκαλέσει επιφυλακτικότητα. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης ενισχύει δράσεις που συνδυάζουν σωματική ευεξία και πνευματική ισορροπία.

Αιγόκερως

Η προσωπική βεβαιότητα τίθεται υπό δοκιμασία λόγω της όψης της Σελήνης με τον Πλούτωνα, η οποία αναδεικνύει τις πηγές ανασφάλειας στο περιβάλλον σου. Αποφάσεις και νέες δεσμεύσεις δεν πρέπει να ληφθούν βιαστικά πριν την πλήρη εξέταση των επιλογών. Παρά την παρουσία δημιουργικότητας, απαιτείται αυτοσυγκράτηση απέναντι στον ενθουσιασμό. Η διοχέτευση χρόνου σε πρόσωπα που εμπνέουν σιγουριά κρίνεται απαραίτητη.

Υδροχόος

Η υπομονή σου δοκιμάζεται από τις συναισθηματικές εντάσεις που προκαλεί η όψη της Σελήνης με τον Πλούτωνα, ωστόσο η διατήρηση της ψυχραιμίας και η ώριμη διαχείριση θα αποτρέψουν την κλιμάκωση. Παράλληλα, η ενεργοποίηση του Δία εφιστά την προσοχή απέναντι σε υπερβολικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από τρίτους. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης φέρνει δεδομένα που μεταβάλλουν την οπτική γωνία για συγκεκριμένες σχέσεις ή καταστάσεις.

Ιχθύες

Ο προφορικός λόγος απαιτεί προσοχή, καθώς η όψη Σελήνης και Πλούτωνα περιορίζει τα φίλτρα επικοινωνίας, αυξάνοντας την πιθανότητα αμήχανων ή απαιτητικών διαλόγων. Η εσωτερική ανησυχία μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και τη λειτουργικότητα, καθιστώντας αναγκαία την ιεράρχηση των υποχρεώσεων. Το βραδινό τέταρτο της Σελήνης προσφέρεται για πρακτικές αποσυμπίεσης, θετική σκέψη και δραστηριότητες που περιορίζουν το άγχος.