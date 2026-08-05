Στο επίκεντρο έρευνας των τουρκικών αρχών βρέθηκε η 54χρονη ηθοποιός Μπενού Γκερεντέ, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της «προσβολής της δημοσίας αιδούς», μετά από όσα ανέφερε κατά τη συμμετοχή της σε διαδικτυακό podcast.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ηθοποιός έδειξε ένα κόσμημα που φορούσε στον λαιμό της, εξηγώντας πως στην πραγματικότητα ήταν δονητής. Παράλληλα, δήλωσε ότι της αρέσει να τον έχει «πάντα πρόχειρο».

Bennu Gerede, boynundaki kolyenin sırrını anlattı:



“Yetişkinlere yönelik bir ürün. Libidom yükseldiğinde elimin altında olmasını seviyorum. Tuvalette ya da araba kullanırken bile rahatlıkla kullanabiliyorum.” pic.twitter.com/TBWTb0d9hP — Kulis Magazin (@kulis_magazin) August 2, 2026

Έρευνα από την Εισαγγελία και αίτημα να «κατέβει» το επεισόδιο

Μετά την προβολή του επίμαχου επεισοδίου, η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος της, επικαλούμενη διάταξη του τουρκικού Ποινικού Κώδικα που αφορά την «προσβολή της δημοσίας αιδούς».

Την ίδια στιγμή, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν να απαγορευτεί η πρόσβαση στο συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast από την Τουρκία, εκτιμώντας ότι το περιεχόμενό του αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στη γειτονική χώρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια της ελευθερίας του λόγου και της καλλιτεχνικής έκφρασης.